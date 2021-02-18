https://ria.ru/20210218/spisok-1598022929.html

Украина внесла двух участников "Хора Турецкого" в черный список

Украина внесла двух участников "Хора Турецкого" в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще двух музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:45

2021-02-18T14:45

2021-02-18T14:45

культура

россия

хор турецкого

юлия чичерина

министерство культуры украины

верховная рада украины

валерия (алла перфилова)

москва

сергей пенкин

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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще двух музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого".Ранее в черный список украинского минкульта попали пять участников "Хора Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Затем список пополнили еще три участника коллектива - Игорь Зверев, Евгений Тулинов, а также основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий.В четверг в черный список попали еще два участника группы - Борис Горячев и Евгений Кульмис.Сейчас в черном списке минкульта Украины находятся 178 человек.Ранее глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html

https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html

россия

москва

киев

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культура, россия, хор турецкого, юлия чичерина, министерство культуры украины, верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, в мире