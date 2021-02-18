Украина внесла двух участников "Хора Турецкого" в черный список
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще двух музыкантов из российской арт-группы "Хор Турецкого".
Ранее в черный список украинского минкульта попали пять участников "Хора Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Затем список пополнили еще три участника коллектива - Игорь Зверев, Евгений Тулинов, а также основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий.
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В четверг в черный список попали еще два участника группы - Борис Горячев и Евгений Кульмис.
Сейчас в черном списке минкульта Украины находятся 178 человек.
Ранее глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.