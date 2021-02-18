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Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает отключения в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:55
2021-02-18T13:55
2021-02-18T14:10
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах.Неполадки заметили в 12.50 мск, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.Около 80 процентов жалоб связаны с работой сайта, еще 14 процентов — с почтой.До этого сбои у "Яндекса" фиксировались 8 февраля, позднее компания сообщила, что устранила неполадки. При этом в пресс-службе IT-корпорации отмечали, что сбой произошел только в работе сервиса "Яндекс.Драйв". Там добавили, что пользователям, столкнувшимся с трудностями во время аренды автомобиля, компенсируют стоимость поездки.
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