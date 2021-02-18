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В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на проблемы при входе и проведении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:46
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сбербанк россии
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на проблемы при входе и проведении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре компании.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 18.00 по московскому времени. Примерно 79 процентов пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 12 процентов — на невозможность перевести деньги, еще семь процентов не могут совершить платеж.О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других российских городов.Как сообщили РИА Новости в Сбербанке, трудности уже устранили, приложение работает в штатном режиме.Ранее сегодня со сбоями в работе сайта и почты также столкнулись пользователи "Яндекса".
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москва, челябинск, ростов-на-дону, россия, сбербанк россии, технологии

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

18:46 18.02.2021 (обновлено: 19:00 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на проблемы при входе и проведении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре компании.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 18.00 по московскому времени. Примерно 79 процентов пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 12 процентов — на невозможность перевести деньги, еще семь процентов не могут совершить платеж.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:29
Мобильное приложение Сбербанка предупредит клиентов о мошенниках
О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других российских городов.
Как сообщили РИА Новости в Сбербанке, трудности уже устранили, приложение работает в штатном режиме.
Ранее сегодня со сбоями в работе сайта и почты также столкнулись пользователи "Яндекса".
 
МоскваЧелябинскРостов-на-ДонуРоссияСбербанк РоссииТехнологии
 
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