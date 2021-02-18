https://ria.ru/20210218/sberbank-1598076016.html
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на проблемы при входе и проведении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:46
2021-02-18T18:46
2021-02-18T19:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, пользователи жаловались на проблемы при входе и проведении операций, сообщили РИА Новости в колл-центре компании.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 18.00 по московскому времени. Примерно 79 процентов пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 12 процентов — на невозможность перевести деньги, еще семь процентов не могут совершить платеж.О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других российских городов.Как сообщили РИА Новости в Сбербанке, трудности уже устранили, приложение работает в штатном режиме.Ранее сегодня со сбоями в работе сайта и почты также столкнулись пользователи "Яндекса".
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/moshennik-1597584760.html
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