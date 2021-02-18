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Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена
Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена
Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:52
2021-02-18T12:56
россия
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс."Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества - это сокращение необходимого рабочего времени", - сказал на брифинге Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку."Поэтому перспектива развития человечества - это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор... Естественно, начать говорить о том, что 4-дневная рабочая неделя - это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", - заключил Исаев.
https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html
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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена

12:52 18.02.2021 (обновлено: 12:56 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
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Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
"Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества - это сокращение необходимого рабочего времени", - сказал на брифинге Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку.
"Поэтому перспектива развития человечества - это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор... Естественно, начать говорить о том, что 4-дневная рабочая неделя - это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", - заключил Исаев.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Россиянам перечислили "опасности" четырехдневной рабочей недели
 
РоссияАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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