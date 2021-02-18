https://ria.ru/20210218/rabota-1597989704.html

Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена

Исаев заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена

Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:52

2021-02-18T12:52

2021-02-18T12:56

россия

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс."Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества - это сокращение необходимого рабочего времени", - сказал на брифинге Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку."Поэтому перспектива развития человечества - это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор... Естественно, начать говорить о том, что 4-дневная рабочая неделя - это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", - заключил Исаев.

https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html

https://ria.ru/20201021/nedelya-1580911231.html

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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество