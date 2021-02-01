https://ria.ru/20210201/rabota-1595431449.html

Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели

Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:08

2021-02-01T08:08

2021-02-01T14:48

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

работа

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс."Тогда точно не убила, а оживила", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе.Медведев напомнил, что "Единая Россия" сформулировала пакет предложений по реформированию трудового законодательства, регулированию удаленного режима работы, режима рабочего времени, свободного времени, гарантий и компенсаций, и эти изменения в Трудовой кодекс были приняты Федеральным собранием и подписаны президентом.При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики."Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: "Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла…" Конечно, речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики", — сказал Медведев.По его мнению, "эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе", так как "человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день".Медведев также напомнил, что в Советском Союзе была шестидневка, а потом произошел переход на пятидневку. Кроме того, одно время в советский период были так называемые "черные субботы", когда людей заставляли работать: был специальный график, когда все равно нужно приходить на работу."Я не говорю о непрерывном цикле производства и так далее и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый день. Нет, я говорю о стандартном виде работы. Так вот, четырехдневка очевидно в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко", — подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20201021/nedelya-1580911231.html

https://ria.ru/20200921/onischenko-1577530330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, работа, общество