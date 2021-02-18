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Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:14
2021-02-18T14:16
кшиштоф щерский
анджей дуда
польша
минск
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала "Белсат", сообщил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский.Он подчеркнул, что "в то же время Польша призывает всех партнеров по Европейскому Союзу к солидарному, последовательному и решительному ответу на это очередное проявление подавления основных прав и свобод".Ранее суд в Минске назначил двум журналисткам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы.Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.
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кшиштоф щерский, анджей дуда, польша, минск, белоруссия, в мире

Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"

14:14 18.02.2021 (обновлено: 14:16 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала "Белсат", сообщил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский.

"В связи с осуждением журналисток "Белсата" президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его решительный протест против репрессий в отношении свободы слова и прав граждан, призыв к их прекращению и амнистии", - написал Щерский в Twitter.

Он подчеркнул, что "в то же время Польша призывает всех партнеров по Европейскому Союзу к солидарному, последовательному и решительному ответу на это очередное проявление подавления основных прав и свобод".
Ранее суд в Минске назначил двум журналисткам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы.
Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.
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