Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14 18.02.2021 (обновлено: 14:16 18.02.2021)
ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала "Белсат", сообщил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский.
"В связи с осуждением журналисток "Белсата" президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его решительный протест против репрессий в отношении свободы слова и прав граждан, призыв к их прекращению и амнистии", - написал Щерский в Twitter.
Он подчеркнул, что "в то же время Польша призывает всех партнеров по Европейскому Союзу к солидарному, последовательному и решительному ответу на это очередное проявление подавления основных прав и свобод".
Ранее суд в Минске назначил двум журналисткам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы.
Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.