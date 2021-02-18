https://ria.ru/20210218/protest-1598014195.html

Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"

Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"

Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:16

кшиштоф щерский

анджей дуда

польша

минск

белоруссия

в мире

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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству в Минске передать белорусской стороне его протест против осуждения журналисток польского спутникового телеканала "Белсат", сообщил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский.Он подчеркнул, что "в то же время Польша призывает всех партнеров по Европейскому Союзу к солидарному, последовательному и решительному ответу на это очередное проявление подавления основных прав и свобод".Ранее суд в Минске назначил двум журналисткам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы.Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596747318.html

польша

минск

белоруссия

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кшиштоф щерский, анджей дуда, польша, минск, белоруссия, в мире