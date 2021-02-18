https://ria.ru/20210218/prigovor-1597956665.html

Суд в Минске вынес приговор двум журналистам польского канала "Белсат"

Суд в Минске вынес приговор двум журналистам польского канала "Белсат"

Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:24

2021-02-18T10:24

2021-02-18T11:15

протесты в белоруссии

белсат

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие срок за организацию в республике протестов, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.Сотрудниц "Белсата" обвиняли в том, что они из корыстных побуждений и по предварительному сговору организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок, озвучивая в прямом эфире информацию о протесте, давая ему положительную оценку и этим осуществляя сбор участников. В суде ранее было озвучено, что в результате стрим привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта протестующими, был нанесен ущерб госпредприятию "Минсктранс" почти на 4,5 тысячи долларов, который журналисты компенсировали. Андреева и Чульцова в ходе судебного заседания вины по предъявленному обвинению не признали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белсат, минск, белоруссия, в мире