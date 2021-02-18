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Суд в Минске вынес приговор двум журналистам польского канала "Белсат"
Суд в Минске вынес приговор двум журналистам польского канала "Белсат"
Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:24
2021-02-18T10:24
2021-02-18T11:15
протесты в белоруссии
белсат
минск
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в мире
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала "Белсат" по два года лишения свободы, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие срок за организацию в республике протестов, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.Сотрудниц "Белсата" обвиняли в том, что они из корыстных побуждений и по предварительному сговору организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок, озвучивая в прямом эфире информацию о протесте, давая ему положительную оценку и этим осуществляя сбор участников. В суде ранее было озвучено, что в результате стрим привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта протестующими, был нанесен ущерб госпредприятию "Минсктранс" почти на 4,5 тысячи долларов, который журналисты компенсировали. Андреева и Чульцова в ходе судебного заседания вины по предъявленному обвинению не признали.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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белсат, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 фев – РИА Новости.
Суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала "Белсат
" по два года лишения свободы, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Сотрудницы не аккредитованного в Белоруссии телеканала "Белсат" - Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) - были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственное обвинение запросило суд назначить им наказание в виде двух лет колонии общего режима.
"Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева наказаны двумя годами лишения свободы. Такое решение приняла судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.
Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие срок за организацию в республике протестов, которые начались после президентских выборов в августе 2020 года.
Сотрудниц "Белсата" обвиняли в том, что они из корыстных побуждений и по предварительному сговору организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок, озвучивая в прямом эфире информацию о протесте, давая ему положительную оценку и этим осуществляя сбор участников. В суде ранее было озвучено, что в результате стрим привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта протестующими, был нанесен ущерб госпредприятию "Минсктранс" почти на 4,5 тысячи долларов, который журналисты компенсировали. Андреева и Чульцова в ходе судебного заседания вины по предъявленному обвинению не признали.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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