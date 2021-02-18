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В московском вузе разработали программу, распознающую травлю в соцсетях
В московском вузе разработали программу, распознающую травлю в соцсетях
Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу на основе машинного обучения,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:33
2021-02-18T15:33
россия
мгту имени баумана
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технологии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу на основе машинного обучения, которая умеет распознавать травлю и разжигание розни в социальных сетях, сообщается на сайте центра.Как поясняют специалисты IT-лаборатории, программа предназначена для установления связей и первоисточников при анализе социальных сетей и средств массовой информации, а также для использования в графовых базах данных, для установления связей в тексте.Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" – структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана, созданное для реализации цифрового подхода к "быстрому" и "сквозному" проектированию, разработке, испытанию и применению новых материалов и веществ. Центр НТИ формирует национальный банк данных и знаний по материалам и их "цифровым двойникам", обеспечивающий получение "цифровых паспортов" и ускоренную сертификацию новых материалов.
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россия, мгту имени баумана, москва, технологии, общество

В московском вузе разработали программу, распознающую травлю в соцсетях

15:33 18.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкIT-специалист
IT-специалист - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу на основе машинного обучения, которая умеет распознавать травлю и разжигание розни в социальных сетях, сообщается на сайте центра.
Как поясняют специалисты IT-лаборатории, программа предназначена для установления связей и первоисточников при анализе социальных сетей и средств массовой информации, а также для использования в графовых базах данных, для установления связей в тексте.
"Мы можем быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно, когда очень многие сферы жизни погружены в интернет и online", — поясняют специалисты МИЦ "Композиты России".
Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" – структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана, созданное для реализации цифрового подхода к "быстрому" и "сквозному" проектированию, разработке, испытанию и применению новых материалов и веществ. Центр НТИ формирует национальный банк данных и знаний по материалам и их "цифровым двойникам", обеспечивающий получение "цифровых паспортов" и ускоренную сертификацию новых материалов.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 02:15
Названы фатальные ошибки, которые мы допускаем в соцсетях
 
РоссияМГТУ имени БауманаМоскваТехнологииОбщество
 
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