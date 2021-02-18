https://ria.ru/20210218/programma-1598033402.html

В московском вузе разработали программу, распознающую травлю в соцсетях

В московском вузе разработали программу, распознающую травлю в соцсетях

Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу на основе машинного обучения,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:33

2021-02-18T15:33

2021-02-18T15:33

россия

мгту имени баумана

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты IT-лаборатории межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали программу на основе машинного обучения, которая умеет распознавать травлю и разжигание розни в социальных сетях, сообщается на сайте центра.Как поясняют специалисты IT-лаборатории, программа предназначена для установления связей и первоисточников при анализе социальных сетей и средств массовой информации, а также для использования в графовых базах данных, для установления связей в тексте.Центр НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" – структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана, созданное для реализации цифрового подхода к "быстрому" и "сквозному" проектированию, разработке, испытанию и применению новых материалов и веществ. Центр НТИ формирует национальный банк данных и знаний по материалам и их "цифровым двойникам", обеспечивающий получение "цифровых паспортов" и ускоренную сертификацию новых материалов.

https://ria.ru/20210217/oshibki-1597762151.html

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россия, мгту имени баумана, москва, технологии, общество