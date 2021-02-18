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В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро
В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро
Полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:12
2021-02-18T10:12
гумвд
ленинградская область
вологодская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как сообщалось ранее, 16 февраля около 23 часов в вестибюле станции метро "Гражданский проспект" неизвестные зажгли файеры. Пострадавших не было, имущество метрополитена не повреждено.Подозреваемыми являются уроженцы Вологодской области, которые работают в Петербурге на одном их коммерческих предприятий.
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гумвд, ленинградская область, вологодская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро

10:12 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали участников хулиганской выходки в метрополитене... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России "Хулиганство", - говорится в релизе.
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Как сообщалось ранее, 16 февраля около 23 часов в вестибюле станции метро "Гражданский проспект" неизвестные зажгли файеры. Пострадавших не было, имущество метрополитена не повреждено.
"Полицейские установили и доставили в отдел троих участников данного происшествия. Ими оказались двое мужчин, 26 и 38 лет, а также их знакомая, которая была опрошена в качестве свидетеля и отпущена", - отметили в ГУМВД.
Подозреваемыми являются уроженцы Вологодской области, которые работают в Петербурге на одном их коммерческих предприятий.
 
ГУМВДЛенинградская областьВологодская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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