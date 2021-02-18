https://ria.ru/20210218/politsiya-1597954662.html

В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро

В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро

Полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:12

2021-02-18T10:12

2021-02-18T10:12

гумвд

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вологодская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как сообщалось ранее, 16 февраля около 23 часов в вестибюле станции метро "Гражданский проспект" неизвестные зажгли файеры. Пострадавших не было, имущество метрополитена не повреждено.Подозреваемыми являются уроженцы Вологодской области, которые работают в Петербурге на одном их коммерческих предприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/khuligan-1588664872.html

ленинградская область

вологодская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, вологодская область, санкт-петербург, происшествия