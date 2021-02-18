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Алексея Поликашина назначили врио главы Фонда социального страхования
Алексея Поликашина назначили врио главы Фонда социального страхования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:04
2021-02-18T11:44
алексей поликашин
россия
михаил мишустин
фонд социального страхования рф
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба кабмина в четверг."Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации будет Алексей Поликашин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение связано с переходом главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России. Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР 12 февраля. Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Фонда социального страхования.
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алексей поликашин, россия, михаил мишустин, фонд социального страхования рф, общество

Алексея Поликашина назначили врио главы Фонда социального страхования

10:04 18.02.2021 (обновлено: 11:44 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности главы Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба кабмина в четверг.
"Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации будет Алексей Поликашин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение связано с переходом главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России. Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР 12 февраля. Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Фонда социального страхования.
Алексей Поликашин - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:16
Биография Алексея Поликашина
 
Алексей ПоликашинРоссияМихаил МишустинФонд социального страхования РФОбщество
 
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