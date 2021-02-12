https://ria.ru/20210212/kigim-1597193392.html
Биография Андрея Кигима
Биография Андрея Кигима
Андрей Степанович Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:10
2021-02-12T13:10
2021-02-12T13:14
россия
андрей кигим
михаил мишустин
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597155720_0:350:2752:1898_1920x0_80_0_0_35660a20ab5e687e2fdb407b2f7b0f49.jpg
Андрей Степанович Кигим родился 30 октября 1957 года в Липецке.В 1986 году окончил геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1990 году – аспирантуру МГУ. В 1996 году окончил Институт повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности "банковское дело". C 1991 по 1998 годы работал на различных должностях в Сбербанке, последняя – замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций.С 1998 года работал в компании "Росгосстрах" в качестве финансового директора, затем – первым зампредом правления "Росгосстраха".С 2000 года – заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.С 2001 года – заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации.С сентября 2003 года по апрель 2004 года – заместитель руководителя аппарата правительства РФ.С марта по апрель 2004 года – заместитель исполнительного директора Всероссийского союза страховщиков (ВСС).С апреля по октябрь 2004 года – исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА).С ноября 2004 года по май 2010 года – президент РСА.С 2007 года – президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО). С мая 2009 года – президент ВСС, переизбирался на этот пост в феврале 2011 года. 21 марта 2013 года распоряжением правительства РФ был назначен председателем Фонда социального страхования Российской Федерации. 12 февраля 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России.Андрей Кигим награжден орденом Почета (2009).Сумма задекларированного дохода за 2019 год – 10,437 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597155720_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_507c61c7079042107656dfd4610b191b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей кигим, михаил мишустин, справки
Андрей Степанович Кигим родился
30 октября 1957 года в Липецке.
В 1986 году
окончил геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1990 году – аспирантуру МГУ. В 1996 году окончил Институт повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности "банковское дело".
C 1991 по 1998 годы работал на различных должностях в Сбербанке, последняя – замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций.
С 1998 года работал в компании "Росгосстрах" в качестве финансового директора, затем – первым зампредом правления "Росгосстраха".
С 2000 года – заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.
С 2001 года – заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации.
С сентября 2003 года по апрель 2004 года – заместитель руководителя аппарата правительства РФ.
С марта по апрель 2004 года – заместитель исполнительного директора Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
С апреля по октябрь 2004 года – исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА).
С ноября 2004 года по май 2010 года – президент РСА
.
С 2007 года – президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
С мая 2009 года
– президент ВСС, переизбирался на этот пост в феврале 2011 года.
21 марта 2013 года
распоряжением правительства РФ был назначен председателем Фонда социального страхования Российской Федерации.
12 февраля 2021 года
премьер РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России.
Андрей Кигим награжден орденом Почета (2009
).
Сумма задекларированного дохода
за 2019 год – 10,437 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников