https://ria.ru/20210212/topilin-1597153851.html

Мишустин назначил Андрея Кигима главой ПФР

Мишустин назначил Андрея Кигима главой ПФР

Премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России. Раньше эту должность занимал Максим Топилин. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:01

2021-02-12T10:01

2021-02-12T11:53

россия

андрей кигим

всероссийский союз страховщиков

михаил мишустин

российский союз автостраховщиков

максим топилин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России. Раньше эту должность занимал Максим Топилин.СМИ писали о возможных кадровых перестановках в ведомстве. Кигима, наряду с замминистра труда Алексеем Скляром и замглавы Федеральной налоговой службы Светланой Бондарчук, называли среди кандидатов.Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации, там он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. Кто теперь станет руководителем ФСС, пока не известно.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004 года по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.Как рассказали источники "Известий", одной из причин смены главы ПФР может быть разработка в правительстве новой стратегии социально-экономического развития, которая должна определить пути решения нескольких вопросов, в том числе ускорения внедрения цифровых технологий в социальной сфере.По другой версии, изменения связаны с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования, о чем ранее упоминала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20201222/pensii-1590226570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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