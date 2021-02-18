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В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:01
2021-02-18T22:01
2021-02-18T22:01
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
волгоградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, волгоградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости.
Полиция Петербурга
и Ленинградской области
совместно с сотрудниками ФСБ
и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.
По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.
"При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии", - отметила Волк.
Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.
Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.