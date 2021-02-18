https://ria.ru/20210218/podozrevaemye-1598098587.html

В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:01

2021-02-18T22:01

2021-02-18T22:01

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленинградская область

волгоградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html

https://ria.ru/20210211/moshenniki-1596924547.html

ленинградская область

волгоградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, волгоградская область, санкт-петербург, происшествия