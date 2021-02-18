Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/podozrevaemye-1598098587.html
В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:01
2021-02-18T22:01
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
волгоградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html
https://ria.ru/20210211/moshenniki-1596924547.html
ленинградская область
волгоградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, волгоградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

22:01 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ и прокуратуры установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлены личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Это пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга", - сказала Волк.
По ее словам, при обысках у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати.

"При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии", - отметила Волк.

Пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых людей - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 14:37
Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах
Ранее полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала. Злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 06:08
Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
 
Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ленинградская областьВолгоградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния