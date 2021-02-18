Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598094560.html
Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу
Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу
Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:04
2021-02-18T22:12
ив роше
матросская тишина
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_0:43:935:569_1920x0_80_0_0_0eed3d6358bbadfb89443f8b2286ea34.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram.Отмечается, что в камеру вошли охранники и отвели осужденного в комнату на другом этаже, где находились капитан, подполковник и полковник."У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", — говорится в сообщении.В начале февраля суд по ходатайству ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменили его реальным.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_61:0:876:611_1920x0_80_0_0_b5ea253be0ebe255c6d4e5674d8b20ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив роше, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу

21:04 18.02.2021 (обновлено: 22:12 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram.
Отмечается, что в камеру вошли охранники и отвели осужденного в комнату на другом этаже, где находились капитан, подполковник и полковник.
"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", — говорится в сообщении.
В начале февраля суд по ходатайству ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменили его реальным.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
 
Ив РошеМатросская тишинаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния