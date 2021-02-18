https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598094560.html
Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу
Навальный заявил, что его поставили на учет как склонного к побегу
Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:04
2021-02-18T21:04
2021-02-18T22:12
ив роше
матросская тишина
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская Тишина", поставили на учет как склонного к побегу, сообщение об этом появилось в его Instagram.Отмечается, что в камеру вошли охранники и отвели осужденного в комнату на другом этаже, где находились капитан, подполковник и полковник."У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", — говорится в сообщении.В начале февраля суд по ходатайству ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменили его реальным.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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ив роше, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия