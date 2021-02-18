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Бальбек назвал Навального вором
Бальбек назвал Навального вором
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля освободить... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:02
2021-02-18T21:02
жозеп боррель
руслан бальбек
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля освободить оппозиционера Алексея Навального, отметив, что ЕСПЧ не стоит путать соблюдение прав человека с криминалом.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Он подчеркнул, что политдеятельность Навального не преследовалась, он "получил срок исключительно за коррупционные действия".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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жозеп боррель, руслан бальбек, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва

Бальбек назвал Навального вором

21:02 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля освободить оппозиционера Алексея Навального, отметив, что ЕСПЧ не стоит путать соблюдение прав человека с криминалом.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
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"Вор должен сидеть в тюрьме, чтобы соблюдались права окружающих его людей ... ЕСПЧ не следует путать соблюдение прав человека с откровенным криминалом. В России ни для кого не тайна, что Алексей Навальный - это таран, которым пытаются разбить наши государственные устои. Именно поэтому все западные институты демократии кричат про якобы неправомерный суд, якобы нарушение прав человека и многое другое", - сказал Бальбек РИА Новости.

Он подчеркнул, что политдеятельность Навального не преследовалась, он "получил срок исключительно за коррупционные действия".

"Не удивлюсь, если скоро портреты коррупционера Навального будут развешены на каждом перекрестке Европы как борца за свободу. Но и это не изменит нашей позиции, как говорится, отсидит - и на свободу с чистой совестью", - добавил Бальбек.

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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
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Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
 
Жозеп БоррельРуслан БальбекИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Москва
 
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