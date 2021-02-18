https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598037189.html
В Госдуме заявили о неуклюжей попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального
В Госдуме заявили о неуклюжей попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального
Попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить оппозиционера Алексея Навального, чье хамство и кривляние в суде отвратило от... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:49
2021-02-18T15:49
2021-02-18T15:49
замена условного срока навального
россия
василий пискарев
алексей навальный
госдума рф
европейский суд по правам человека
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить оппозиционера Алексея Навального, чье хамство и кривляние в суде отвратило от него даже его сторонников, выглядит крайне неуклюже и неправосудно, любые попытки давления на РФ бесперспективны, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно"."Если внимательно прочитать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся основой для деятельности ЕСПЧ, вы не найдете там даже такого термина "обеспечительные меры" (рекомендации – ред.), - заметил Пискарев.Парламентарий отметил, что в России независимый суд и он принимает решения на основании собранных доказательств, а не на основании" мнений каких-либо европейских институтов". Он расценил предъявляемые ЕСПЧ к России требования как "неприкрытое давление на суд" и "принуждение нарушить конституцию".Пискарев подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций, в том числе и судебных, бесперспективно.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597924997.html
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замена условного срока навального, россия, василий пискарев, алексей навальный, госдума рф, европейский суд по правам человека
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ
, как-то выгородить оппозиционера Алексея Навального
, чье хамство и кривляние в суде отвратило от него даже его сторонников, выглядит крайне неуклюже и неправосудно, любые попытки давления на РФ бесперспективны, заявил журналистам глава комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства в дела России
извне Василий Пискарев
.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
"Если внимательно прочитать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся основой для деятельности ЕСПЧ, вы не найдете там даже такого термина "обеспечительные меры" (рекомендации – ред.), - заметил Пискарев.
Парламентарий отметил, что в России независимый суд и он принимает решения на основании собранных доказательств, а не на основании" мнений каких-либо европейских институтов". Он расценил предъявляемые ЕСПЧ к России требования как "неприкрытое давление на суд" и "принуждение нарушить конституцию".
"Мы неоднократно замечали избирательность и крайнюю политизированность решений ЕСПЧ, который то присуждает компенсации террористам, а не родственникам их жертв, то защищает неонацистов, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. На этом фоне крайне неуклюже и неправосудно выглядит попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников", - заявил глава комиссии Госдумы.
Пискарев подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций, в том числе и судебных, бесперспективно.
"Мы знаем, что правда за нами, и у себя будем руководствоваться положениями Конституции России, которая гарантирует равенство всех перед законом и судом и прямо указывает, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению, если они противоречат нашему основному закону", - резюмировал депутат.
Симоновский суд Москвы
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.