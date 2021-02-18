https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598037189.html

В Госдуме заявили о неуклюжей попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального

В Госдуме заявили о неуклюжей попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального

Попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить оппозиционера Алексея Навального, чье хамство и кривляние в суде отвратило от... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:49

2021-02-18T15:49

2021-02-18T15:49

замена условного срока навального

россия

василий пискарев

алексей навальный

госдума рф

европейский суд по правам человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597649423_0:0:877:493_1920x0_80_0_0_783eef75fefaf506fceae90d3c8bbd65.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить оппозиционера Алексея Навального, чье хамство и кривляние в суде отвратило от него даже его сторонников, выглядит крайне неуклюже и неправосудно, любые попытки давления на РФ бесперспективны, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно"."Если внимательно прочитать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся основой для деятельности ЕСПЧ, вы не найдете там даже такого термина "обеспечительные меры" (рекомендации – ред.), - заметил Пискарев.Парламентарий отметил, что в России независимый суд и он принимает решения на основании собранных доказательств, а не на основании" мнений каких-либо европейских институтов". Он расценил предъявляемые ЕСПЧ к России требования как "неприкрытое давление на суд" и "принуждение нарушить конституцию".Пискарев подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций, в том числе и судебных, бесперспективно.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597924997.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, василий пискарев, алексей навальный, госдума рф, европейский суд по правам человека