https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html

В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному

В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному

Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:26

2021-02-18T13:26

2021-02-18T13:26

замена условного срока навального

россия

мария захарова

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно"."Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597990804.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, в мире