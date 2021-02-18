Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html
В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному
В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному
Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:26
2021-02-18T13:26
замена условного срока навального
россия
мария захарова
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно"."Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597990804.html
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замена условного срока навального, россия, мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, в мире

В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному

13:26 18.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Последствия решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному будут катастрофичны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
12:59
В Госдуме прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному
"Всю квалификацию юристы вчера дали. Я думаю, что это очень многих из них повергло в шок, потому что они прекрасно понимают, что последствия такого решения для международного права будут катастрофичными, потому что невозможно бесконечно использовать правовые инструменты в политических целях, убивая саму основу права", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:11
В Кремле прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияМария ЗахароваИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
Лента новостейМолния