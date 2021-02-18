https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html

В Кремле прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному

В Кремле прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека по делу Алексея Навального ангажированным. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:11

2021-02-18T13:11

2021-02-18T13:59

россия

совет европы

константин чуйченко

алексей навальный

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека по делу Алексея Навального ангажированным."Вы знаете, наше отношение вчера к этому решению было озвучено министром юстиции (Константином. — Прим. ред.) Чуйченко, решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", — заявил Песков журналистам.Он добавил, что Россия не ищет конфронтаций и не планирует выходить из ЕСПЧ. В то же время Песков подчеркнул, что в Кремле не боятся возможных санкций."С другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, наверное, явная ангажированность в принятии подобных решений, конечно, вызывает у нас очень много вопросов", — отметил он.Песков также прокомментировал вероятность обращения президента в Конституционный суд, чтобы спросить, возможно ли исполнение требований ЕСПЧ."В настоящий момент я предлагаю исходить именно из заявления Минюста", — сказал Песков.Страсбургский суд 16 февраля 2021 года, согласно правилу 39 регламента, призвал российское правительство освободить Алексея Навального, которому в начале февраля заменили условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. По его словам, это решение противоречит принципу деятельности самого ЕСПЧ — обеспечению верховенства закона.Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Алексей Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный.Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210217/davlenie-1597919102.html

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597911733.html

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россия, совет европы, константин чуйченко, алексей навальный, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, в мире