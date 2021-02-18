https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597990804.html

В Госдуме прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному

В Госдуме прокомментировали заявление ЕСПЧ по Навальному

России не следует идти на поводу у ультиматумов, идущих вразрез с Конституцией страны и законодательством, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:59

2021-02-18T12:59

2021-02-18T12:59

россия

кирилл вышинский

алексей навальный

госдума рф

сергей железняк

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. России не следует идти на поводу у ультиматумов, идущих вразрез с Конституцией страны и законодательством, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Железняк напомнил, что согласно конституции, в России действует приоритет отечественного законодательства, при этом РФ не нарушает общепринятых норм и действует исключительно в правовом поле."Действия ЕСПЧ в отношении дела "берлинского пациента" полностью дискредитирует имя этой международной организации, призванной отстаивать права человека, а не участвовать в политических акциях. Западные страны и ведущие мировые правозащитные организации не обратили никакого внимания на произвол в отношении других лиц, оказавшихся за решеткой в разных странах по политическим мотивам, включая (Кирилла) Вышинского, (Джулиана) Ассанжа, испанского репера и многих других лидеров общественного мнения. В России действует отечественное право и не следует идти на поводу у внешних требований, идущих вразрез с нашей конституцией и законодательством", - подчеркнул Железняк.Парламентарий отметил, что участие ЕСПЧ в "политическом антироссийском проекте" является ударом по всей международной правовой системе и в очередной раз демонстрирует, как работают методы двойных стандартов в отношении России."Очевидно, что с приближением парламентских выборов попытки внешнего вмешательства и давления на нашу страну будут продолжаться и нарастать", - подчеркнул Железняк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/espch-1597913817.html

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597924997.html

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россия, кирилл вышинский, алексей навальный, госдума рф, сергей железняк, в мире