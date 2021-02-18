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В СК считают законными свои действия после госпитализации Навального
В СК считают законными свои действия после госпитализации Навального
Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации после госпитализации в Омске блогера Алексея... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T07:18
2021-02-18T13:02
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский областной суд
алексей александров
владимир путин
новосибирск
омск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 фев — РИА Новости. Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации после госпитализации в Омске блогера Алексея Навального соответствовали всем внутриведомственным инструкциям и федеральным законам, заявил журналистам в четверг руководитель управления Алексей Александров, комментируя отмену судебного решения об отказе в жалобе на бездействие управления.Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу, которую подал юрист ФБК* Вячеслав Гимади. В декабре 2020 года Ленинский райсуд Новосибирска посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске.Изначально Гимади подавал жалобу в СК России заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил ее без удовлетворения (это решение впоследствии признал законным Мосгорсуд), тогда же выяснилось, что центральный аппарат СК России передал заявление ФБК* для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210217/davlenie-1597919102.html
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, алексей александров, владимир путин, новосибирск, омск, происшествия

В СК считают законными свои действия после госпитализации Навального

07:18 18.02.2021 (обновлено: 13:02 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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НОВОСИБИРСК, 18 фев — РИА Новости. Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации после госпитализации в Омске блогера Алексея Навального соответствовали всем внутриведомственным инструкциям и федеральным законам, заявил журналистам в четверг руководитель управления Алексей Александров, комментируя отмену судебного решения об отказе в жалобе на бездействие управления.
Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу, которую подал юрист ФБК* Вячеслав Гимади. В декабре 2020 года Ленинский райсуд Новосибирска посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске.

"Не было такой формулировки, что наши действия признаны незаконными и поэтому мы должны делать то, чего просит сторона заявителя. Речь идет о том, что было отменено решение Ленинского районного суда и направлено на новое рассмотрение. С моей стороны это некорректно будет комментировать. Дождемся решения суда вновь в первой инстанции. Мы считаем, что мы действовали в рамках закона и наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам", — сказал Александров.

Изначально Гимади подавал жалобу в СК России заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил ее без удовлетворения (это решение впоследствии признал законным Мосгорсуд), тогда же выяснилось, что центральный аппарат СК России передал заявление ФБК* для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.
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РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирский областной судАлексей АлександровВладимир ПутинНовосибирскОмскПроисшествия
 
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