В СК считают законными свои действия после госпитализации Навального
07:18 18.02.2021 (обновлено: 13:02 18.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
НОВОСИБИРСК, 18 фев — РИА Новости. Действия Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации после госпитализации в Омске блогера Алексея Навального соответствовали всем внутриведомственным инструкциям и федеральным законам, заявил журналистам в четверг руководитель управления Алексей Александров, комментируя отмену судебного решения об отказе в жалобе на бездействие управления.
Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление нижестоящего суда и направил на новое рассмотрение жалобу, которую подал юрист ФБК* Вячеслав Гимади. В декабре 2020 года Ленинский райсуд Новосибирска посчитал законным отказ в удовлетворении его жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в расследовании ситуации с госпитализацией Навального в Омске.
"Не было такой формулировки, что наши действия признаны незаконными и поэтому мы должны делать то, чего просит сторона заявителя. Речь идет о том, что было отменено решение Ленинского районного суда и направлено на новое рассмотрение. С моей стороны это некорректно будет комментировать. Дождемся решения суда вновь в первой инстанции. Мы считаем, что мы действовали в рамках закона и наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральным законам", — сказал Александров.
Изначально Гимади подавал жалобу в СК России заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля. Следователь, однако, не стал уведомлять его о результатах проверки, и юрист обратился в Басманный суд с жалобой на бездействие СК. Суд оставил ее без удовлетворения (это решение впоследствии признал законным Мосгорсуд), тогда же выяснилось, что центральный аппарат СК России передал заявление ФБК* для проверки в Западно-Сибирское управление на транспорте.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.