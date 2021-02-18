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НАТО расширит миссию в Ираке
НАТО расширит миссию в Ираке
НАТО подтвердила решение расширить тренировочную миссию в Ираке, планирует постепенно увеличить свой контингент с 500 до четырех тысяч человек, сказал генсек... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:41
2021-02-18T19:27
мустафа аль-каземи
йенс столтенберг
нато
ирак
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. НАТО подтвердила решение расширить тренировочную миссию в Ираке, планирует постепенно увеличить свой контингент с 500 до четырех тысяч человек, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц.По словам Столтенберга, учебные мероприятия будут охватывать больше иракских институтов безопасности и районов за пределами Багдада, присутствие сил НАТО в Ираке "зависит от создания условий, поэтому увеличение будет постепенным". "Наша миссия осуществляется по просьбе иракского правительств. Оно проводится при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны", - пояснил генсек Североатлантического альянса.В понедельник Столтенберг сообщил журналистам, что в планах альянса "более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всей стране". Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.Генсек НАТО накануне совещания глав минобороны альянса также обсудил расширение миссии альянса с иракским премьером Мустафой аль-Каземи.В начале апреля прошлого года главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В настоящее время в ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала от стран альянса и партнеров. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участия в боевых действиях вместе с иракскими силами.* Террористическая организация, запрещенная в России
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мустафа аль-каземи, йенс столтенберг, нато, ирак, в мире

НАТО расширит миссию в Ираке

18:41 18.02.2021 (обновлено: 19:27 18.02.2021)
 
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. НАТО подтвердила решение расширить тренировочную миссию в Ираке, планирует постепенно увеличить свой контингент с 500 до четырех тысяч человек, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц.

"Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом, предотвратить возвращение ИГ* ("Исламское государство*"). Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно четырех тысяч человек", - сказал он.

По словам Столтенберга, учебные мероприятия будут охватывать больше иракских институтов безопасности и районов за пределами Багдада, присутствие сил НАТО в Ираке "зависит от создания условий, поэтому увеличение будет постепенным". "Наша миссия осуществляется по просьбе иракского правительств. Оно проводится при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны", - пояснил генсек Североатлантического альянса.
В понедельник Столтенберг сообщил журналистам, что в планах альянса "более активно проводить подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всей стране". Генсек уточнил, что миссия будет расширяться постепенно в зависимости от ситуации и в координации с иракским правительством и международной коалицией по борьбе с терроризмом.
Генсек НАТО накануне совещания глав минобороны альянса также обсудил расширение миссии альянса с иракским премьером Мустафой аль-Каземи.
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В начале апреля прошлого года главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.
Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В настоящее время в ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала от стран альянса и партнеров. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участия в боевых действиях вместе с иракскими силами.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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