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НАТО назвала условия для вывода войск из Афганистана
НАТО назвала условия для вывода войск из Афганистана
Союзники по НАТО привержены соглашению, достигнутому между США и движением "Талибан" в Афганистане по выводу войск, однако оговоренные в соглашении условия... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:38
2021-02-18T20:09
брюссель
дональд трамп
министерство обороны сша
талибан
йенс столтенберг
сша
нато
афганистан
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Союзники по НАТО привержены соглашению, достигнутому между США и движением "Талибан" в Афганистане по выводу войск, однако оговоренные в соглашении условия должны быть соблюдены, союзники будут продолжать оценивать ситуацию перед тем, как принять окончательное решение, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции глав минобороны альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг.Столтенберг пояснил, что среди обязательных условий "Талибан" должен добросовестно вести мирные переговоры, насилие должно быть снижено, "Талибан" должен прекратить сотрудничать с террористическими группировками, которые планируют нападения на силы альянса."Мы будем продолжать оценивать ситуацию перед тем, как примем окончательное решение о нашем присутствии. Мы осуществляем плотный мониторинг того, что происходит на местах в Афганистане, наши войска, разведывательные службы позволяют тесно следить за ситуацией, мы также тесно сотрудничаем с силами безопасности Афганистана, обмениваемся информацией, разведданными с ними", - указал генсек. Он подчеркнул, что, "основываясь на результатах, союзники по НАТО примут соответствующее решение".Столтенберг напомнил, что НАТО работает в Афганистане "уже много лет, сегодня там 10 тысяч военнослужащих". Он добавил, что мирный процесс в Афганистане идет медленно, надо придать ему импульс. "Сейчас главное – это сделать так, чтобы мирные переговоры в Афганистане прошли успешно, чтобы было достигнуто прочное политическое соглашение, которое позволило бы нам уйти таким образом, чтобы не было поставлено под угрозу то, чего мы добились. Афганистан не должен вновь стать прибежищем террористов", - подчеркнул он.При этом, по словам генсека Североатлантического альянса, афганские силы безопасности доказали, что способны обеспечивать безопасность в стране, "но мы будем их поддерживать"Ранее Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран НАТО сообщил, что решение о будущем миссии в Афганистане не принято, будут продолжены консультации вплоть до 1 мая – даты, когда по соглашению США и "Талибан" иностранные войска должны покинуть афганскую территорию.Миссия альянса в Афганистане обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Пентагон сообщил, что уже сократил контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военнослужащих НАТО.В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в этом году при прекращении насилия в стране.Генсек НАТО полагает, что там сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма.Ранее генеральный секретарь НАТО заверил президента Афганистана Ашрафа Гани, что альянс продолжает оказывает содействие силам безопасности этой страны, чтобы она "более никогда не стала прибежищем для мирового терроризма".
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брюссель, дональд трамп, министерство обороны сша, талибан, йенс столтенберг, сша, нато, афганистан, в мире

НАТО назвала условия для вывода войск из Афганистана

18:38 18.02.2021 (обновлено: 20:09 18.02.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Союзники по НАТО привержены соглашению, достигнутому между США и движением "Талибан" в Афганистане по выводу войск, однако оговоренные в соглашении условия должны быть соблюдены, союзники будут продолжать оценивать ситуацию перед тем, как принять окончательное решение, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции глав минобороны альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО привержены соглашению между США и "Талибан", в этом соглашении есть условия, которые необходимо выполнить", - сказал он.

Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Столтенберг пояснил, что среди обязательных условий "Талибан" должен добросовестно вести мирные переговоры, насилие должно быть снижено, "Талибан" должен прекратить сотрудничать с террористическими группировками, которые планируют нападения на силы альянса.
"Мы будем продолжать оценивать ситуацию перед тем, как примем окончательное решение о нашем присутствии. Мы осуществляем плотный мониторинг того, что происходит на местах в Афганистане, наши войска, разведывательные службы позволяют тесно следить за ситуацией, мы также тесно сотрудничаем с силами безопасности Афганистана, обмениваемся информацией, разведданными с ними", - указал генсек. Он подчеркнул, что, "основываясь на результатах, союзники по НАТО примут соответствующее решение".
Столтенберг напомнил, что НАТО работает в Афганистане "уже много лет, сегодня там 10 тысяч военнослужащих". Он добавил, что мирный процесс в Афганистане идет медленно, надо придать ему импульс. "Сейчас главное – это сделать так, чтобы мирные переговоры в Афганистане прошли успешно, чтобы было достигнуто прочное политическое соглашение, которое позволило бы нам уйти таким образом, чтобы не было поставлено под угрозу то, чего мы добились. Афганистан не должен вновь стать прибежищем террористов", - подчеркнул он.
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При этом, по словам генсека Североатлантического альянса, афганские силы безопасности доказали, что способны обеспечивать безопасность в стране, "но мы будем их поддерживать"
Ранее Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран НАТО сообщил, что решение о будущем миссии в Афганистане не принято, будут продолжены консультации вплоть до 1 мая – даты, когда по соглашению США и "Талибан" иностранные войска должны покинуть афганскую территорию.
Миссия альянса в Афганистане обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Пентагон сообщил, что уже сократил контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военнослужащих НАТО.
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В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в этом году при прекращении насилия в стране.
Генсек НАТО полагает, что там сохраняется "высокий уровень насилия", мирные переговоры остаются хрупкими и существует опасность превращения этой страны в плацдарм для международного терроризма.
Ранее генеральный секретарь НАТО заверил президента Афганистана Ашрафа Гани, что альянс продолжает оказывает содействие силам безопасности этой страны, чтобы она "более никогда не стала прибежищем для мирового терроризма".
 
БрюссельДональд ТрампМинистерство обороны СШАТалибанЙенс СтолтенбергСШАНАТОАфганистанВ мире
 
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