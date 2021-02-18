https://ria.ru/20210218/nato-1598065207.html

В МИД прокомментировали планы НАТО по принятию новой стратегии

В МИД прокомментировали планы НАТО по принятию новой стратегии

Россия примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии, Североатлантический альянс демонизирует... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:49

2021-02-18T17:49

2021-02-18T18:00

китай

йенс столтенберг

безопасность

россия

нато

александр грушко

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии, Североатлантический альянс демонизирует РФ, использует фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.Он отметил, что новую стратегию НАТО только собирается разработать. "Если судить по заявлению генерального секретаря (Столтенберга), решение о разработке этой новой стратегии вместо той, которая была принята в 2010 году, должны принять главы государств и правительств членов НАТО на своем саммите", - обратил внимание высокопоставленный российский дипломат."Очевидно и то, что США пытаются через механизмы НАТО привлечь союзников к своей линии на сдерживание Китая. Это проявилось в Брюсселе вполне определенно", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html

https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html

китай

россия

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китай, йенс столтенберг, безопасность, россия, нато, александр грушко