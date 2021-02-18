https://ria.ru/20210218/myagkov-1598001245.html

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его одаренным... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:35

2021-02-18T13:35

2021-02-18T13:35

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, назвав его одаренным актером, замечательным педагогом и режиссером, сообщили в МО РФ.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни."Ушел из жизни одаренный актер, замечательный педагог и режиссер. Благодаря таланту, трудолюбию и удивительному обаянию ему удалось создать множество разноплановых, запоминающихся образов, так полюбившихся миллионам зрителей. Спектакли и фильмы с участием Андрея Васильевича, без сомнения, войдут в золотой фонд отечественной культуры", - говорится в тексте соболезнований.Шойгу также передал слова сочувствия и поддержки вдове актера Анастасии Вознесенской, его родным и близким.Народный артист РСФСР Мягков сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597995243.html

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россия, новости культуры, андрей мягков, рсфср, сергей шойгу, общество