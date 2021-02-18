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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597981829.html
Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова
Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова
Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:14
2021-02-18T12:14
культура
умер андрей мягков
андрей мягков
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре, сообщил РИА Новости член топонимической комиссии, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.Он отметил, что улицу в честь артиста можно назвать в строящихся районах на окраине, так как улицы в центре переименовать нельзя. Сквер же можно наименовать и в центре. "Это будет даже более логично, потому что учреждения культуры у нас находятся в центральной части города", - добавил он.Депутат отметил, что намерен устроить среди горожан опрос о том, где именно в городе лучше и уместнее увековечить имя артиста.
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умер андрей мягков, андрей мягков, санкт-петербург, общество

Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова

12:14 18.02.2021
 
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Мосфильм, 1975
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре, сообщил РИА Новости член топонимической комиссии, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.
Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.
Актер Московского театра Современник Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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"Сегодня я направил обращение руководителю комитета по культуре по этому вопросу", - сказал Цивилев.
Он отметил, что улицу в честь артиста можно назвать в строящихся районах на окраине, так как улицы в центре переименовать нельзя. Сквер же можно наименовать и в центре. "Это будет даже более логично, потому что учреждения культуры у нас находятся в центральной части города", - добавил он.
Депутат отметил, что намерен устроить среди горожан опрос о том, где именно в городе лучше и уместнее увековечить имя артиста.
 
КультураУмер Андрей МягковАндрей МягковСанкт-ПетербургОбщество
 
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