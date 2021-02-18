https://ria.ru/20210218/myagkov-1597981829.html

Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова

Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова

Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:14

2021-02-18T12:14

2021-02-18T12:14

культура

умер андрей мягков

андрей мягков

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре, сообщил РИА Новости член топонимической комиссии, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.Он отметил, что улицу в честь артиста можно назвать в строящихся районах на окраине, так как улицы в центре переименовать нельзя. Сквер же можно наименовать и в центре. "Это будет даже более логично, потому что учреждения культуры у нас находятся в центральной части города", - добавил он.Депутат отметил, что намерен устроить среди горожан опрос о том, где именно в городе лучше и уместнее увековечить имя артиста.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597966508.html

санкт-петербург

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2021

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умер андрей мягков, андрей мягков, санкт-петербург, общество