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Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова
Депутат предложил назвать улицу или сквер в Петербурге именем Мягкова
Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:14
2021-02-18T12:14
2021-02-18T12:14
культура
умер андрей мягков
андрей мягков
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова направлено в городской комитет по культуре, сообщил РИА Новости член топонимической комиссии, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.Он отметил, что улицу в честь артиста можно назвать в строящихся районах на окраине, так как улицы в центре переименовать нельзя. Сквер же можно наименовать и в центре. "Это будет даже более логично, потому что учреждения культуры у нас находятся в центральной части города", - добавил он.Депутат отметил, что намерен устроить среди горожан опрос о том, где именно в городе лучше и уместнее увековечить имя артиста.
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умер андрей мягков, андрей мягков, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев – РИА Новости.
Обращение с предложением назвать улицу или сквер в Санкт-Петербурге
в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова
направлено в городской комитет по культуре, сообщил РИА Новости член топонимической комиссии, депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев
.
Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.
"Сегодня я направил обращение руководителю комитета по культуре по этому вопросу", - сказал Цивилев.
Он отметил, что улицу в честь артиста можно назвать в строящихся районах на окраине, так как улицы в центре переименовать нельзя. Сквер же можно наименовать и в центре. "Это будет даже более логично, потому что учреждения культуры у нас находятся в центральной части города", - добавил он.
Депутат отметил, что намерен устроить среди горожан опрос о том, где именно в городе лучше и уместнее увековечить имя артиста.