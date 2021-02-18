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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597979017.html
Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей
Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, умершего в четверг на 83-м году жизни,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:56
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культура
умер андрей мягков
андрей мягков
рсфср
сергей миронов
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, умершего в четверг на 83-м году жизни, и отметил, что артист подарил зрителю "десятки ярких ролей и образов".Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.
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умер андрей мягков, андрей мягков, рсфср, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф

Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей

11:56 18.02.2021 (обновлено: 12:05 18.02.2021)
 
© Мосфильм, 1977Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Мосфильм, 1977
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, умершего в четверг на 83-м году жизни, и отметил, что артист подарил зрителю "десятки ярких ролей и образов".
Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:32
Биография Андрея Мягкова

"Ушёл из жизни актёр театра и кино, народный артист России, мой земляк Андрей Мягков. Пережил блокаду, чудом выжил и подарил нам десятки ярких ролей и образов. Он навсегда в наших сердцах. Светлая память", – написал Миронов в Twitter в четверг.

Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа": умер Андрей Мягков
© РИА Новости / В. Алисов / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма Ирония судьбы
1 из 17

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

© РИА Новости / В. Алисов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

Народный артист РФ Андрей Мягков
2 из 17

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

Актер Андрей Мягков
3 из 17

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Б. Чевелев

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

Кадр из фильма Гроссмейстер
4 из 17

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

© РИА Новости / Б. Чевелев
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм" / Перейти в фотобанк

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

Кадр из фильма Братья Карамазовы
5 из 17

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
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© Мосфильм (1975)

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
6 из 17

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков в роли Новосельцева на съемках фильма Служебный роман режиссера Эльдара Рязанова
7 из 17

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / В. Нисанов

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

Актер Московского театра Современник Андрей Мягков
8 из 17

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

© РИА Новости / В. Нисанов
© РИА Новости / Сергей Иванов

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

Кадр из художественного фильма Жестокий романс
9 из 17

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

© РИА Новости / Сергей Иванов
© РИА Новости / Александр Макаров

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков в роли Аладьина в спектакле Перламутровая Зинаида, Московский Художественный академический театр им. М. Горького
10 из 17

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979 / Перейти в фотобанк

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

Кадр из фильма Гараж
11 из 17

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

Актер театра Современник, Народный артист РСФСР Андрей Мягков дома, с картиной Портрет Олега Ефремова
12 из 17

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

Народные артисты РФ Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в финальной сцене спектакля Белый кролик режиссера Евгения Каменьковича. Премьера спектакля прошла на сцене МХТ имени А. Чехова
13 из 17

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Юрий Сомов

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова Дядя Ваня
14 из 17

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

Актер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской
15 из 17

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL / Перейти в фотобанк

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент России Владимир Путин и артист федерального государственного бюджетного учреждения культуры Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова Андрей Мягков во время церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле
16 из 17

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

Актер Андрей Мягков
17 из 17

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 17

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.

© РИА Новости / В. Алисов
Перейти в фотобанк
2 из 17

В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 17

По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 17

С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.

© РИА Новости / Б. Чевелев
5 из 17

Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм"
Перейти в фотобанк
6 из 17

Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.

© Мосфильм (1975)
7 из 17

Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 17

К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.

© РИА Новости / В. Нисанов
9 из 17

Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.

© РИА Новости / Сергей Иванов
10 из 17

Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

© РИА Новости / Александр Макаров
11 из 17

С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм", 1979
Перейти в фотобанк
12 из 17

Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
13 из 17

Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 17

Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.

© РИА Новости / Юрий Сомов
15 из 17

Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в фотобанк
17 из 17

На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Андрей МягковАндрей МягковРСФСРСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФ
 
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