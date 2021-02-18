https://ria.ru/20210218/myagkov-1597979017.html

Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей

Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, умершего в четверг на 83-м году жизни,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:56

2021-02-18T11:56

2021-02-18T12:05

культура

умер андрей мягков

андрей мягков

рсфср

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, умершего в четверг на 83-м году жизни, и отметил, что артист подарил зрителю "десятки ярких ролей и образов".Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино, исполнитель главных ролей в "Иронии судьбы..." и "Служебном романе", скончался на 83-м году жизни.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597972629.html

рсфср

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2021

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умер андрей мягков, андрей мягков, рсфср, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф