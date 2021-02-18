Миронов отметил, что Мягков навсегда останется в сердцах людей
"Ушёл из жизни актёр театра и кино, народный артист России, мой земляк Андрей Мягков. Пережил блокаду, чудом выжил и подарил нам десятки ярких ролей и образов. Он навсегда в наших сердцах. Светлая память", – написал Миронов в Twitter в четверг.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.
Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.
В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлекся театром.
По настоянию отца отучился в химико-технологическом институте, а потом окончил Школу-студию МХАТ.
С 1965 по 1977 год Мягков служил в театре "Современник", затем перешел во МХАТ.
Первой серьезной работой артиста в кино стала роль Алеши в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева.
Всенародную славу Мягкову принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина. За эту роль актер получил Госпремию СССР.
Огромный успех у зрителей снискал и его Новосельцев в комедии "Служебный роман". Диалоги из фильма тут же разобрали на цитаты.
К собственной славе Мягков относится прохладно. "Я должен играть, а не мелькать в газетах", — говорил актер.
Среди других фильмов с участием Мягкова заметными событиями были "Гараж" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Послесловие" Марлена Хуциева, "Гонки по вертикали" Александра Муратова.
Одними из последних работ Мягкова в кино стали роли в в картине "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова и сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
С 2010 года актер практически не снимался в кино и в последние годы вел уединенный образ жизни.
Андрей Мягков увлекался живописью. Одной из его работ стал портрет друга и учителя Олега Ефремова.
Актер написал три детективных романа, скромно признаваясь, что сделал это "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы".
Сцена из спектакля по пьесе А. П. Чехова "Дядя Ваня". Андрей Мягков в роли Войницкого.
Творчество Андрея Мягкова отмечено различными наградами. В 1986 году он стал народным артистом РСФСР.
Андрей Мягков на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
На доме, где жил актер, может появиться памятная доска. Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит.