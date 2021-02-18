https://ria.ru/20210218/myagkov-1597958428.html

Умер народный артист Андрей Мягков

Умер народный артист Андрей Мягков

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:33

2021-02-18T10:33

2021-02-18T11:32

ирония судьбы

тимур бекмамбетов

рсфср

эльдар рязанов

санкт-петербург

культура

андрей мягков

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597969140.html

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ирония судьбы, тимур бекмамбетов, рсфср, эльдар рязанов, санкт-петербург, андрей мягков, общество