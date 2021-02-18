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https://ria.ru/20210218/myagkov-1597958428.html
Умер народный артист Андрей Мягков
Умер народный артист Андрей Мягков
Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:33
2021-02-18T11:32
ирония судьбы
тимур бекмамбетов
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санкт-петербург
культура
андрей мягков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
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ирония судьбы, тимур бекмамбетов, рсфср, эльдар рязанов, санкт-петербург, андрей мягков, общество

Умер народный артист Андрей Мягков

10:33 18.02.2021 (обновлено: 11:32 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мягков
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.
Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинАндрей Мягков
Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Андрей Мягков
Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.
Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
1 из 2
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
© Мосфильм, 1977Кадр из фильма "Служебный роман"
Кадр из фильма Служебный роман
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм, 1977
1 из 2
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
2 из 2
Кадр из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм, 1977
Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
Кадр из фильма Служебный роман - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:16Культура
Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером
 
КультураИрония судьбыТимур БекмамбетовРСФСРЭльдар РязановСанкт-ПетербургАндрей МягковОбщество
 
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