https://ria.ru/20210218/molodost-1597928447.html

Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь

Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь

Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, если прислушаться к простым советам ученых. Своими рекомендациями в интервью радио... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T02:13

2021-02-18T02:13

2021-02-18T02:13

здоровье

владимир хавинсон

россия

молодость

старение

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, если прислушаться к простым советам ученых. Своими рекомендациями в интервью радио Sputnik поделился геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.В первую очередь, залогом долголетия является правильное питание, отметил ученый. По его словам, человек, желающий как можно дольше чувствовать себя молодым, должен ограничивать калорийность своего рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.Правильное питание нужно дополнить подвижным образом жизни, устранение гиподинамии является важным условием сохранения молодости и здоровья, считает геронтолог.А вот от никотина тем, кто стремится к долголетию, нужно полностью отказаться. Необходимо также избегать приема больших доз алкоголя. Если население страны в целом будет употреблять меньше крепких напитков, трудоспособный период жизни россиян увеличится, уверен профессор Хавинсон."Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца. В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших дозах – уже нет", – подчеркнул геронтолог.Каждый человек может принять комплекс решений, меняющих повседневные привычки, и тогда у него появится возможность самостоятельно продлить свою молодость и жизнь, отметил Хавинсон.

https://ria.ru/20210208/kozha-1596557006.html

https://sn.ria.ru/20210204/pandemiya-1595847899.html

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здоровье, владимир хавинсон, россия, молодость, старение, российская академия наук, общество