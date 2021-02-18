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Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, если прислушаться к простым советам ученых. Своими рекомендациями в интервью радио... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:13
2021-02-18T02:13
2021-02-18T02:13
здоровье
владимир хавинсон
россия
молодость
старение
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, если прислушаться к простым советам ученых. Своими рекомендациями в интервью радио Sputnik поделился геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.В первую очередь, залогом долголетия является правильное питание, отметил ученый. По его словам, человек, желающий как можно дольше чувствовать себя молодым, должен ограничивать калорийность своего рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.Правильное питание нужно дополнить подвижным образом жизни, устранение гиподинамии является важным условием сохранения молодости и здоровья, считает геронтолог.А вот от никотина тем, кто стремится к долголетию, нужно полностью отказаться. Необходимо также избегать приема больших доз алкоголя. Если население страны в целом будет употреблять меньше крепких напитков, трудоспособный период жизни россиян увеличится, уверен профессор Хавинсон."Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца. В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших дозах – уже нет", – подчеркнул геронтолог.Каждый человек может принять комплекс решений, меняющих повседневные привычки, и тогда у него появится возможность самостоятельно продлить свою молодость и жизнь, отметил Хавинсон.
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здоровье, владимир хавинсон, россия, молодость, старение, российская академия наук, общество
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, если прислушаться к простым советам ученых. Своими рекомендациями в интервью радио Sputnik
поделился геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.
В первую очередь, залогом долголетия является правильное питание, отметил ученый. По его словам, человек, желающий как можно дольше чувствовать себя молодым, должен ограничивать калорийность своего рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.
Правильное питание нужно дополнить подвижным образом жизни, устранение гиподинамии является важным условием сохранения молодости и здоровья
, считает геронтолог.
А вот от никотина тем, кто стремится к долголетию, нужно полностью отказаться. Необходимо также избегать приема больших доз алкоголя. Если население страны в целом будет употреблять меньше крепких напитков, трудоспособный период жизни россиян увеличится, уверен профессор Хавинсон.
"Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца. В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших дозах – уже нет", – подчеркнул геронтолог.
Каждый человек может принять комплекс решений, меняющих повседневные привычки, и тогда у него появится возможность самостоятельно продлить свою молодость и жизнь, отметил Хавинсон.