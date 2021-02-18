https://ria.ru/20210218/led-1598005331.html

Доказано существование новой экзотической формы льда

Доказано существование новой экзотической формы льда

Австрийские ученые впервые экспериментально доказали существование новой экзотической формы льда и описали его кристаллическую структуру. До сих пор было... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:56

2021-02-18T13:56

2021-02-18T13:56

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Австрийские ученые впервые экспериментально доказали существование новой экзотической формы льда и описали его кристаллическую структуру. До сих пор было известно 18 кристаллических форм льда, которые различаются расположением атомов. Теперь из стало 19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.В снежинках или кубиках льда из холодильника атомы кислорода расположены гексагонально. Эта форма льда называется лед I. По сути дела, на поверхности Земли никаких других форм льда и нет, хотя в лабораторных условиях, меняя температуру и давление, ученые получают и другие его кристаллические модификации, называемые полиморфами. Эти модификации при одном и том же химическом составе обладают очень разными свойствами, так же как алмаз и графит, которые оба состоят из чистого углерода. Например, температуры плавления различных полиморфов льда различаются на несколько сотен градусов по Цельсию.Многие разновидности водяного льда образуются на просторах космоса при особых условиях давления и температуры. Их можно найти, например, на таких небесных телах, как спутник Юпитера Ганимед, который покрыт слоями льда различных видов. Формы льда VI и льда VII, образующиеся под высоким давлением, находят в виде включений в алмазах и поэтому они были добавлены в качестве самостоятельных кристаллических образований в список минералов Международной минералогической ассоциации (IMA). Химики из Института физической химии Университета Инсбрука в Австрии занимаются изучением экзотических кристаллических форм льда уже много лет. "Строго говоря, это на самом деле не идеальные кристаллы, а неупорядоченные системы, в которых молекулы воды случайным образом ориентированы в разных пространственных направлениях", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Томаса Лоэртинга (Thomas Loerting).Например, если обычный лед I сильно охладить, атомы водорода могут периодически располагаться в дополнение к атомам кислорода. При температуре ниже 200 градусов Цельсия это при соблюдении определенных условий эксперимента может привести к образованию так называемого льда XI, в котором все молекулы воды упорядочены по определенной схеме. Такие упорядоченные формы льда отличаются от неупорядоченных родительских форм, в частности, своими электрическими свойствам. Более десяти лет назад исследователи из Университета Инсбрука создали вариант льда, упорядоченного по водороду, который вошел в учебники как лед XV. Позднее химики из Инсбрука взяли в качестве исходного материала лед VI, который образуется при высоком давлении и является не полностью упорядоченным кристаллом. Изменив условия кристаллизации — значительно замедлив процесс охлаждения и увеличив давление примерно до 20 килобар, авторы получили модификацию с иным расположение атомов водорода, которую назвали лед XIX."В то время мы нашли четкие доказательства того, что это — новый упорядоченный вариант, но мы не смогли тогда выяснить его кристаллическую структуру", — объясняет Лоэртинг.В текущем исследовании авторам удалось это сделать, причем с помощью метода нейтронной дифракции, который считается золотым стандартом определения кристаллической структуры. Для этого среди результатов нескольких тысяч измерений потребовалось найти лучший вариант структуры."Очень похоже на поиск иголки в стоге сена", — говорит ученый.Лед XV и лед XIX представляют собой первую родственную пару полиморфных разновидностей льда, у которых решетка кислорода одинакова, но порядок расположения атомов водорода отличается.

https://ria.ru/20201223/led-1590522594.html

https://ria.ru/20210212/arktika-1597191400.html

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