https://ria.ru/20210218/lavrov-1598068580.html

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:07

2021-02-18T18:07

2021-02-18T19:14

мевлют чавушоглу

сергей лавров

сирия

азербайджан

в мире

россия

владимир путин

турция

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости источник в турецком МИД в четверг.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии с акцентом на наращивание совместных усилий в Идлибе для окончательного устранения террористической угрозы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Министрами "выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате".Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.Как сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в ходе переговоров с Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии. Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали в Карабахе.

https://ria.ru/20210218/soboleznovaniya-1598046907.html

https://ria.ru/20210218/sklad-1597933872.html

https://ria.ru/20210217/siriya-1597837456.html

сирия

азербайджан

россия

турция

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мевлют чавушоглу, сергей лавров, сирия, азербайджан, в мире, россия, владимир путин, турция