Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/lavrov-1598068580.html
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:07
2021-02-18T19:14
мевлют чавушоглу
сергей лавров
сирия
азербайджан
в мире
россия
владимир путин
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591451420_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_f1616bf19cf58a2abc94935dac90c91f.jpg
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости источник в турецком МИД в четверг.Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии с акцентом на наращивание совместных усилий в Идлибе для окончательного устранения террористической угрозы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Министрами "выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате".Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.Как сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в ходе переговоров с Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии. Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали в Карабахе.
https://ria.ru/20210218/soboleznovaniya-1598046907.html
https://ria.ru/20210218/sklad-1597933872.html
https://ria.ru/20210217/siriya-1597837456.html
сирия
азербайджан
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591451420_157:0:2859:2026_1920x0_80_0_0_5fea05ec891b1f4cfcc29549f1796740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мевлют чавушоглу, сергей лавров, сирия, азербайджан, в мире, россия, владимир путин, турция

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование

18:07 18.02.2021 (обновлено: 19:14 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии подписания совместных документов по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии подписания совместных документов по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости источник в турецком МИД в четверг.

"Наш министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, затронутые сегодня в телефонном разговоре между нашим президентом и Владимиром Путиным, и договорились отслеживать их", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 16:27
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 13 граждан Турции
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии с акцентом на наращивание совместных усилий в Идлибе для окончательного устранения террористической угрозы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В развитие прошедшей ранее в тот же день беседы по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министрами "выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате".
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 00:05
ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс

"Затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.
Как сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в ходе переговоров с Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии. Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали в Карабахе.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:50Война в Сирии
Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии
 
Мевлют ЧавушоглуСергей ЛавровСирияАзербайджанВ миреРоссияВладимир ПутинТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
Лента новостейМолния