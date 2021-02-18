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Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
Диетолог Ольга Капийчук в эфире "Радио 1" рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T03:14
2021-02-18T05:07
ольга капийчук
здоровье
еда
колбаса
общество
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Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Диетолог Ольга Капийчук в эфире "Радио 1" рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде.Специалист напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию, в ней содержится много вкусовых добавок и химических веществ. Поэтому она рекомендует отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами.Кроме того, диетолог порекомендовала использовать в бутербродах пасту из авокадо, которое содержит много омега-3. Капийчук подчеркнула, что обязательно нужно выбирать спелые плоды.
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ольга капийчук, здоровье, еда, колбаса, общество

Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда

03:14 18.02.2021 (обновлено: 05:07 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Диетолог Ольга Капийчук в эфире "Радио 1" рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде.
Специалист напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию, в ней содержится много вкусовых добавок и химических веществ. Поэтому она рекомендует отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами.

"Первое, что я предлагаю, — делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка. <...>. Также колбасу можно заменить на растительные продукты, такие как соя, чечевица, фасоль, горох, нут. Они также содержат много белка. <…>. Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд", —рассказалаКапийчук.

Кроме того, диетолог порекомендовала использовать в бутербродах пасту из авокадо, которое содержит много омега-3. Капийчук подчеркнула, что обязательно нужно выбирать спелые плоды.
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Ольга КапийчукЗдоровьеЕдаколбасаОбщество
 
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