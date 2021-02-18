https://ria.ru/20210218/kolbasa-1597937224.html

Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда

Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда

Диетолог Ольга Капийчук в эфире "Радио 1" рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T03:14

2021-02-18T03:14

2021-02-18T05:07

ольга капийчук

здоровье

еда

колбаса

общество

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Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Диетолог Ольга Капийчук в эфире "Радио 1" рассказала, какими полезными и вкусными продуктами можно заменить привычную колбасу на бутерброде.Специалист напомнила, что колбаса не относится к правильному питанию, в ней содержится много вкусовых добавок и химических веществ. Поэтому она рекомендует отказаться от колбасы и заменить ее другими продуктами.Кроме того, диетолог порекомендовала использовать в бутербродах пасту из авокадо, которое содержит много омега-3. Капийчук подчеркнула, что обязательно нужно выбирать спелые плоды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/chay-1597745718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга капийчук, здоровье, еда, колбаса, общество