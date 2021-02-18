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https://ria.ru/20210218/kipr-1597962634.html
Кипр будет еженедельно пересматривать требования к российским туристам
Кипр будет еженедельно пересматривать требования к российским туристам
Власти Кипра планируют еженедельно пересматривать эпидемиологические требования к туристам из России, сообщило министерство транспорта, связи и работ. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:41
2021-02-18T12:41
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евросоюз
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АФИНЫ, 18 фев — РИА Новости. Власти Кипра планируют еженедельно пересматривать эпидемиологические требования к туристам из России, сообщило министерство транспорта, связи и работ.Совет министров внес ряд изменений в план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов, который вступит в силу 1 марта 2021 года. С этой даты Кипр отменяет запреты на поездки для жителей 56 стран, включая Россию. Они не обязаны будут проходить двухнедельный карантин по прибытии на остров. Но наши сограждане должны сдать тесты на коронавирус перед вылетом и после прилета.С 1 апреля Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) планирует классифицировать государства по цветовым категориям: зеленой, оранжевой или красной. Министерство здравоохранения будет еженедельно объявлять, к какой группе относится та или иная страна — в зависимости от распространенности коронавируса там. Правила въезда для путешественников при смене "цвета" будут меняться.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, евросоюз, кипр

Кипр будет еженедельно пересматривать требования к российским туристам

12:41 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГород Протарас на Кипре
Город Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 18 фев — РИА Новости. Власти Кипра планируют еженедельно пересматривать эпидемиологические требования к туристам из России, сообщило министерство транспорта, связи и работ.
Совет министров внес ряд изменений в план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов, который вступит в силу 1 марта 2021 года.
С этой даты Кипр отменяет запреты на поездки для жителей 56 стран, включая Россию. Они не обязаны будут проходить двухнедельный карантин по прибытии на остров. Но наши сограждане должны сдать тесты на коронавирус перед вылетом и после прилета.
С 1 апреля Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) планирует классифицировать государства по цветовым категориям: зеленой, оранжевой или красной. Министерство здравоохранения будет еженедельно объявлять, к какой группе относится та или иная страна — в зависимости от распространенности коронавируса там. Правила въезда для путешественников при смене "цвета" будут меняться.
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