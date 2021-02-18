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Саратовский депутат предложил казнить коррупционеров
Саратовский депутат предложил казнить коррупционеров
Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести жесткие меры по отношению к коррупционерам. Его цитирует... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:36
2021-02-18T12:36
2021-02-18T12:36
лдпр
саратовская областная дума
владимир жириновский
китай
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести жесткие меры по отношению к коррупционерам. Его цитирует местное издание "Саратов 24".В комментарии "Говорит Москва" он напомнил о жесткой позиции лидера ЛДПР Владимира Жириновского по вопросу борьбы с коррупцией. Депутат отметил, что чем строже меры по борьбе с ней, тем лучше результат, отметив, что он привел в пример опыт Китая.Накануне на заседании Саратовской облдумы одобрили законопроект, согласно которому, за сельскими поселениями закрепляются полномочия по противодействую коррупции на своей территории.
https://ria.ru/20201218/korruptsiya-1589875022.html
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лдпр, саратовская областная дума, владимир жириновский, китай, общество