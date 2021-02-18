https://ria.ru/20210218/karabakh-1598047124.html

МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе

МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе

Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:29

2021-02-18T16:29

2021-02-18T16:29

ситуация в нагорном карабахе

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией... Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах", - заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.

нагорный карабах

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире