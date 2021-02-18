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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210218/karabakh-1598047124.html
МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе
МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе
Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:29
2021-02-18T16:29
ситуация в нагорном карабахе
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией... Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах", - заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.
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мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе

16:29 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией... Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах", - заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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