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МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе
МИД оценил обстановку в Нагорном Карабахе
Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:29
2021-02-18T16:29
2021-02-18T16:29
ситуация в нагорном карабахе
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе сохраняется стабильной, нарушений перемирия не зафиксировано, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией... Продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах", - заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире