https://ria.ru/20210218/karabakh-1597959684.html

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил выполнение карабахских соглашений с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:37

2021-02-18T10:37

2021-02-18T10:58

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сергей лавров

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в мире

ситуация в нагорном карабахе

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил выполнение карабахских соглашений с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, сообщил МИД РФ.Как сообщается, стороны также рассмотрели развитие многоплановых союзнических отношений между Россией и Арменией в условиях пандемии коронавирусной инфекции.В свою очередь, в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства сообщили, что министры в ходе встречи подчеркнули высокий уровень союзнического взаимодействия между странами "как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, региональной безопасности и интеграции".При обсуждении реализации соглашений по Нагорному Карабаху Айвазян подчеркнул важность возвращения на родину армянских военнопленных и лиц, удерживаемых в статусе заложников. Министр отметил, что "искусственное затягивание Азербайджаном решения вопроса создает серьезные препятствия на пути реализации трехсторонних заявлений".Айвазян также высоко оценил усилия российской стороны по улучшению гуманитарной ситуации в Карабахе.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

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никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, москва, армения, в мире, россия, мид армении