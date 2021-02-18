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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210218/karabakh-1597959684.html
Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху
Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил выполнение карабахских соглашений с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:37
2021-02-18T10:58
никол пашинян
сергей лавров
ильхам алиев
москва
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
россия
мид армении
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил выполнение карабахских соглашений с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, сообщил МИД РФ.Как сообщается, стороны также рассмотрели развитие многоплановых союзнических отношений между Россией и Арменией в условиях пандемии коронавирусной инфекции.В свою очередь, в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства сообщили, что министры в ходе встречи подчеркнули высокий уровень союзнического взаимодействия между странами "как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, региональной безопасности и интеграции".При обсуждении реализации соглашений по Нагорному Карабаху Айвазян подчеркнул важность возвращения на родину армянских военнопленных и лиц, удерживаемых в статусе заложников. Министр отметил, что "искусственное затягивание Азербайджаном решения вопроса создает серьезные препятствия на пути реализации трехсторонних заявлений".Айвазян также высоко оценил усилия российской стороны по улучшению гуманитарной ситуации в Карабахе.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, москва, армения, в мире, россия, мид армении

Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию соглашений по Карабаху

10:37 18.02.2021 (обновлено: 10:58 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил выполнение карабахских соглашений с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном, сообщил МИД РФ.
"Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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Как сообщается, стороны также рассмотрели развитие многоплановых союзнических отношений между Россией и Арменией в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
"Достигнуто понимание о необходимости последовательной активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений", - уточняет МИД РФ.
В свою очередь, в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства сообщили, что министры в ходе встречи подчеркнули высокий уровень союзнического взаимодействия между странами "как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, региональной безопасности и интеграции".
При обсуждении реализации соглашений по Нагорному Карабаху Айвазян подчеркнул важность возвращения на родину армянских военнопленных и лиц, удерживаемых в статусе заложников. Министр отметил, что "искусственное затягивание Азербайджаном решения вопроса создает серьезные препятствия на пути реализации трехсторонних заявлений".
Айвазян также высоко оценил усилия российской стороны по улучшению гуманитарной ситуации в Карабахе.
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В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ЛавровИльхам АлиевМоскваАрменияВ миреРоссияМИД Армении
 
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