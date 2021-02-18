https://ria.ru/20210218/ispaniya-1598015542.html

Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании

Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании

Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:18

2021-02-18T14:18

2021-02-18T15:44

пабло асель

хавьер бардем

мадрид (город)

педро альмодовар

испания

в мире

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МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В Мадриде, где беспорядки происходили на центральной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающих улицах, задержаны 19 человек, среди них шесть несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четыре женщины, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.В Каталонии беспорядки два вечера подряд происходили в Барселоне, Лериде и Жироне. В среду были задержаны 33 человека.Еще четверо задержаны в Гранаде (автономное сообщество Андалусия), где также произошли беспорядки.В Мадриде ранены 55 человек, в том числе 35 полицейских, трое - в больнице, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида.В Каталонии пострадали как минимум восемь человек, двое были госпитализированы, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, остальные травмы легкие, сообщает служба скорой помощи Каталонии.В ряде испанских городов во вторник и среду прошли акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма. В ряде случаев они завершились столкновениями с полицией и беспорядками.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

мадрид (город)

испания

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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма. 2021-02-18T14:18 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пабло асель, хавьер бардем, мадрид (город), педро альмодовар, испания, в мире