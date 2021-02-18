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Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:18
2021-02-18T15:44
пабло асель
хавьер бардем
мадрид (город)
педро альмодовар
испания
в мире
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МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В Мадриде, где беспорядки происходили на центральной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающих улицах, задержаны 19 человек, среди них шесть несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четыре женщины, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.В Каталонии беспорядки два вечера подряд происходили в Барселоне, Лериде и Жироне. В среду были задержаны 33 человека.Еще четверо задержаны в Гранаде (автономное сообщество Андалусия), где также произошли беспорядки.В Мадриде ранены 55 человек, в том числе 35 полицейских, трое - в больнице, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида.В Каталонии пострадали как минимум восемь человек, двое были госпитализированы, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, остальные травмы легкие, сообщает служба скорой помощи Каталонии.В ряде испанских городов во вторник и среду прошли акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма. В ряде случаев они завершились столкновениями с полицией и беспорядками.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде
В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
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пабло асель, хавьер бардем, мадрид (город), педро альмодовар, испания, в мире

Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании

14:18 18.02.2021 (обновлено: 15:44 18.02.2021)
 
© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
Читать ria.ru в
МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В Мадриде, где беспорядки происходили на центральной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающих улицах, задержаны 19 человек, среди них шесть несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четыре женщины, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
В Каталонии беспорядки два вечера подряд происходили в Барселоне, Лериде и Жироне. В среду были задержаны 33 человека.
Еще четверо задержаны в Гранаде (автономное сообщество Андалусия), где также произошли беспорядки.
В Мадриде ранены 55 человек, в том числе 35 полицейских, трое - в больнице, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида.
В Каталонии пострадали как минимум восемь человек, двое были госпитализированы, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, остальные травмы легкие, сообщает служба скорой помощи Каталонии.
В ряде испанских городов во вторник и среду прошли акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма. В ряде случаев они завершились столкновениями с полицией и беспорядками.
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
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Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Демонстрации с требованием освободить музыканта Пабло Аселя в Барселона - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 08:00
Испания требует освободить Навального. И бросает в тюрьму певца за твиты
Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
 
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