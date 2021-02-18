Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании

МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В Мадриде, где беспорядки происходили на центральной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающих улицах, задержаны 19 человек, среди них шесть несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четыре женщины, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.В Каталонии беспорядки два вечера подряд происходили в Барселоне, Лериде и Жироне. В среду были задержаны 33 человека.Еще четверо задержаны в Гранаде (автономное сообщество Андалусия), где также произошли беспорядки.В Мадриде ранены 55 человек, в том числе 35 полицейских, трое - в больнице, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида.В Каталонии пострадали как минимум восемь человек, двое были госпитализированы, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, остальные травмы легкие, сообщает служба скорой помощи Каталонии.В ряде испанских городов во вторник и среду прошли акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма. В ряде случаев они завершились столкновениями с полицией и беспорядками.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
мадрид (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде
В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
МАДРИД, 18 фев - РИА Новости. Более 50 человек были задержаны в Испании в ходе беспорядков, которыми завершились акции протеста в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В Мадриде, где беспорядки происходили на центральной площади Пуэрта-дель-Соль и прилегающих улицах, задержаны 19 человек, среди них шесть несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четыре женщины, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Еще четверо задержаны в Гранаде (автономное сообщество Андалусия), где также произошли беспорядки.
В Мадриде ранены 55 человек, в том числе 35 полицейских, трое - в больнице, сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида.
В Каталонии пострадали как минимум восемь человек, двое были госпитализированы, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, остальные травмы легкие, сообщает служба скорой помощи Каталонии.
В ряде испанских городов во вторник и среду прошли акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма. В ряде случаев они завершились столкновениями с полицией и беспорядками.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. 16 февраля он был арестован.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.