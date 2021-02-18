https://ria.ru/20210218/internet-1597964013.html
СМИ: Facebook и Twitter определили принципы работы с поведением в Сети
СМИ: Facebook и Twitter определили принципы работы с поведением в Сети
Девять крупнейших технологических компаний в мире, среди которых Facebook, Google и Twitter, определили общие принципы работы с вредоносным контентом и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:53
2021-02-18T10:53
2021-02-18T10:53
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Девять крупнейших технологических компаний в мире, среди которых Facebook, Google и Twitter, определили общие принципы работы с вредоносным контентом и поведением в интернете, сообщает портал Axios.Сообщество крупнейших компаний Digital Trust & Safety Partnership, в которое вошли Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo, будет заниматься разработкой лучших принципов реагирования на вредоносный контент и поведение в сети.Эти принципы будут основаны на некоторых обязательствах членов сообществ, в том числе предусматривание рисков ненадлежащего поведения в сети при разработке продукта, а также создание способов их предотвращения; принятие четких и последовательных правил, связанных с контентом и поведением пользователей в сети; инвестирование в благополучие и устойчивость сотрудников, работающих с конфиденциальными материалами; проверка эффективности политики в отношении вредоносного контента или поведения в интернете.Портал отмечает, что новая инициатива вряд ли отразится на уже существующем подходе компаний к управлению контентом пользователей, однако поможет в определении компаниями внутренних принципов, необходимых при разработке собственной политики."Улучшение всех передовых практик и их распространение, я думаю, является шагом на пути, как я надеюсь, к установлению большего доверия между властями и технологическими компаниями", - приводит портал слова советника сообщества Алекса Фирста.
https://ria.ru/20210209/twitter-1596607207.html
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reddit, facebook, microsoft corporation, twitter, технологии