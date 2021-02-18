https://ria.ru/20210218/indiya-1597959057.html

Индия планирует изменить правила въезда для туристов из некоторых стран

Индия планирует изменить правила въезда для туристов из некоторых стран

Индия планирует с 22 февраля ввести обязательные платные тесты на коронавирус для путешественников, прибывших из Великобритании, Европы или c Ближнего Востока,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:54

2021-02-18T10:54

2021-02-18T10:54

куда можно лететь

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коронавирус covid-19

новости - туризм

индия

туризм

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев — РИА Новости. Индия планирует с 22 февраля ввести обязательные платные тесты на коронавирус для путешественников, прибывших из Великобритании, Европы или c Ближнего Востока, где распространяются новые штаммы коронавируса, сообщило министерство гражданской авиации.Отмечается, что три новых варианта инфекции — "британский", "южноафриканский" и "бразильский" — обнаружены в 86, 44 и 15 странах соответственно, причем Индия является одной из них."Пассажиры из Великобритании, Европы и Ближнего Востока в обязательном порядке будут подвергаться по прибытии в аэропорты подтверждающим молекулярным тестам за свой счет", — говорится в новом руководстве.Результаты анализа могут быть готовы через восемь часов, и пассажирам следует учитывать этот фактор при бронировании дальнейших поездок на внутренних рейсах. Также гости должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до полета. Данные нужно загрузить на онлайн-портал Air Suvidha и там же сообщить об истории поездок за последние 14 дней.Из-за пандемии международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта прошлого года. В середине июля министерство авиации запустило программу "воздушных пузырей" — полетов в рамках соглашений между двумя странами, в соответствии с которым перевозчики из 25 стран могли летать, придерживаясь определенных правил и ограничений.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса — их 10,9 миллиона. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 137 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

https://ria.ru/20210216/belorussiya-1597547276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, ближний восток, великобритания, европа, коронавирус covid-19, новости - туризм, индия, туризм