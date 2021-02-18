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Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой
Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой
Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:44
2021-02-18T20:44
2021-02-18T23:45
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна."Был разговор об его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", — заявила она журналистам.Женщина отметила, что сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз.Она также подчеркнула, что не считает себя виноватой в случившемся.
https://ria.ru/20201203/ssora-1587574345.html
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