https://ria.ru/20210218/goronok-1598092062.html

Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой

Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой

Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:44

2021-02-18T20:44

2021-02-18T23:45

культура

марк горонок

звезды

женщины

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актеры

мужчины

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна."Был разговор об его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", — заявила она журналистам.Женщина отметила, что сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз.Она также подчеркнула, что не считает себя виноватой в случившемся.

https://ria.ru/20201203/ssora-1587574345.html

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марк горонок, звезды, женщины, сериалы, актеры, мужчины, санкт-петербург, общество