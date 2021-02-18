Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210218/goronok-1598092062.html
Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой
Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой
Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:44
2021-02-18T23:45
культура
марк горонок
звезды
женщины
сериалы
актеры
мужчины
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155857/91/1558579166_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_57b2f4fff87dce47b2768b17fea47644.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна."Был разговор об его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", — заявила она журналистам.Женщина отметила, что сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз.Она также подчеркнула, что не считает себя виноватой в случившемся.
https://ria.ru/20201203/ssora-1587574345.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155857/91/1558579166_0:0:2134:1602_1920x0_80_0_0_72f603076196f960d9870fe677e63a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк горонок, звезды, женщины, сериалы, актеры, мужчины, санкт-петербург, общество

Актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в больницу после скандала с женой

20:44 18.02.2021 (обновлено: 23:45 18.02.2021)
 
© аккаунт Марка Горонка в InstagramАктер и режиссер Марк Горонок
Актер и режиссер Марк Горонок - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© аккаунт Марка Горонка в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актер Марк Горонок попал в больницу после ужина, во время которого он поссорился с супругой. Об этом "Вечерней Москве" сообщила его жена Анна.
"Был разговор об его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", — заявила она журналистам.
Женщина отметила, что сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз.
Она также подчеркнула, что не считает себя виноватой в случившемся.
Мужчина - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 20:12
СМИ: в Италии мужчина прошел 450 километров пешком после ссоры с женой
 
КультураМарк ГоронокзвездыженщинысериалыактерымужчиныСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния