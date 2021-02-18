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МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального
МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального
Есть основания полагать, что Берлин умышленно совершил недружественный акт по отношению к России в ситуации с расследованием Алексея Навального о "дворце" в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:30
2021-02-18T17:30
россия
мария захарова
алексей навальный
москва
германия
берлин (город)
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Есть основания полагать, что Берлин умышленно совершил недружественный акт по отношению к России в ситуации с расследованием Алексея Навального о "дворце" в Геленджике, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, в соответствии с законом ФРГ о документации Штази от 1991 года работать с архивом Штази может любой желающий, но только при получении соответствующего разрешения германских компетентных органов. Как сказала Захарова, звучат неправдоподобные заявления о том, что власти ФРГ якобы ничего не знали о деятельности Алексея Навального и не интересовались ей."С другой стороны, подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении всего периода после объединения Германии пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травлей неугодных", - сказала Захарова на брифинге.Как сказала официальный представитель МИД РФ, немалая часть архивов Штази после 1990 года оказалась в США и только по прошествии длительного времени вернулась в Германию.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, фильм о "дворце" в Геленджике Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Москва запросила Берлин, как он получил доступ к архивам, касающимся президента РФ Владимира Путина, Германия подтвердила, что материалы были предоставлены.
https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598047779.html
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россия, мария захарова, алексей навальный, москва, германия, берлин (город), политика

МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального

17:30 18.02.2021
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Есть основания полагать, что Берлин умышленно совершил недружественный акт по отношению к России в ситуации с расследованием Алексея Навального о "дворце" в Геленджике, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в соответствии с законом ФРГ о документации Штази от 1991 года работать с архивом Штази может любой желающий, но только при получении соответствующего разрешения германских компетентных органов. Как сказала Захарова, звучат неправдоподобные заявления о том, что власти ФРГ якобы ничего не знали о деятельности Алексея Навального и не интересовались ей.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МИД обвинил Германию в сокрытии деталей по делу Навального
"С другой стороны, подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении всего периода после объединения Германии пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травлей неугодных", - сказала Захарова на брифинге.
Как сказала официальный представитель МИД РФ, немалая часть архивов Штази после 1990 года оказалась в США и только по прошествии длительного времени вернулась в Германию.
"Таким образом, есть основания полагать, что в этой ситуации Берлин умышленно совершил откровенно недружественный акт по отношению к нашей стране. Речь идет об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с Навальным с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны", - добавила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".
Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, фильм о "дворце" в Геленджике Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Москва запросила Берлин, как он получил доступ к архивам, касающимся президента РФ Владимира Путина, Германия подтвердила, что материалы были предоставлены.
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