https://ria.ru/20210218/evrosoyuz-1598091477.html

Захарова рассказала о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Захарова рассказала о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:38

2021-02-18T20:38

2021-02-18T22:28

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что Россия всегда предпочитала развивать сотрудничество и никогда не стремилась к разрыву связей с Евросоюзом."Слово "готов" имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", — добавила она.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что смысл слов Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД. В ЕС комментировать это заявление также отказались, отметив, что слова главы российского внешнеполитического ведомства и разъяснения Кремля "приняли во внимание".Лавров при этом отмечал, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.На прошлой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597536464.html

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире