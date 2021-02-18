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Захарова рассказала о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Захарова рассказала о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:38
2021-02-18T22:28
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что Россия всегда предпочитала развивать сотрудничество и никогда не стремилась к разрыву связей с Евросоюзом."Слово "готов" имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", — добавила она.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что смысл слов Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД. В ЕС комментировать это заявление также отказались, отметив, что слова главы российского внешнеполитического ведомства и разъяснения Кремля "приняли во внимание".Лавров при этом отмечал, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.На прошлой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

Захарова рассказала о готовности России к разрыву отношений с ЕС

20:38 18.02.2021 (обновлено: 22:28 18.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но, если он произойдет, это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На протяжении многих лет, десятилетий позиция наша была откровенна, открыта, прозрачна и, по-моему, очень понятна: мы за взаимодействие. Есть только один нюанс — оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным — тоже не плохо было бы. На какой платформе? На базе международного права, Устава ООН", — прокомментировала Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы" заявление главы МИД Сергея Лаврова о готовности России к прекращению отношений с ЕС.

Она подчеркнула, что Россия всегда предпочитала развивать сотрудничество и никогда не стремилась к разрыву связей с Евросоюзом.
"Слово "готов" имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы к этому стремимся? Нет, мы к этому не стремились никогда, и это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", — добавила она.
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На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что смысл слов Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД. В ЕС комментировать это заявление также отказались, отметив, что слова главы российского внешнеполитического ведомства и разъяснения Кремля "приняли во внимание".
Лавров при этом отмечал, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
На прошлой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
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