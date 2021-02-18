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Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы
Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил, что против России могут инициировать процедуру по исключению из Совета Европы из-за дела Алексея Навального. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:19
2021-02-18T17:03
петр толстой
решение еспч по делу тимошенко
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
совет европы
в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил, что против России могут инициировать процедуру по исключению из Совета Европы из-за дела Алексея Навального.Тем не менее, считает Толстой, за этим ничего не последует, потому что Россия добровольно присоединилась ко всем конвенциям, за соблюдением которых следит Европейский суд по правам человека.Парламентарий отметил, что в Совете Европы довольно много стран, которые не исполняют решения ЕСПЧ или исполняют их не полностью. Однако не в юрисдикции ЕСПЧ принимать решение о виновности или невиновности того или иного фигуранта национального правосудия, подчеркнул он.Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, заявившая, что за последние три года Навальный не раз нарушал условия испытательного срока: без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, а также получал многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального. При это он сослался на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер — они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.Глава российского Минюста Константин Чуйненко назвал это требование необоснованным, а также явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.
https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html
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петр толстой, решение еспч по делу тимошенко, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, совет европы, в мире

Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

16:19 18.02.2021 (обновлено: 17:03 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил, что против России могут инициировать процедуру по исключению из Совета Европы из-за дела Алексея Навального.

"Конечно же, воспользовавшись блогером Навальным как неким знаменем, будут пытаться инициировать так называемую чрезвычайную трехстороннюю процедуру по исключению России из Совета Европы или по введению по отношению к России какого-то специального мониторинга. Но мы к этому готовы, безусловно. И будем принимать решение в зависимости от ситуации <…> Но я очень надеюсь, что здравого ума хватит, поскольку Совет Европы на сегодняшний день — это единственная площадка для диалога с Российской Федерацией. Если они и от нее тоже откажутся, тогда терять будет нечего ни им, ни нам. Нам надо будет думать, что делать дальше", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

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Тем не менее, считает Толстой, за этим ничего не последует, потому что Россия добровольно присоединилась ко всем конвенциям, за соблюдением которых следит Европейский суд по правам человека.
Парламентарий отметил, что в Совете Европы довольно много стран, которые не исполняют решения ЕСПЧ или исполняют их не полностью. Однако не в юрисдикции ЕСПЧ принимать решение о виновности или невиновности того или иного фигуранта национального правосудия, подчеркнул он.

"Они могут предъявить претензии к юридической обоснованности, к аргументам, которые звучат в процессе, но не они принимают решение о виновности или невиновности Навального. Это решение уже принял суд. Навальный будет отбывать срок заключения вне зависимости от того, сколько будет решений Европейского суда на эту тему", — заключил Толстой.

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Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, заявившая, что за последние три года Навальный не раз нарушал условия испытательного срока: без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, а также получал многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального. При это он сослался на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер — они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.
Глава российского Минюста Константин Чуйненко назвал это требование необоснованным, а также явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.
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Петр ТолстойРешение ЕСПЧ по делу ТимошенкоАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФСовет ЕвропыВ мире
 
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