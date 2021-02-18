https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html

Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил, что против России могут инициировать процедуру по исключению из Совета Европы из-за дела Алексея Навального. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:19

2021-02-18T16:19

2021-02-18T17:03

петр толстой

решение еспч по делу тимошенко

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

совет европы

в мире

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой допустил, что против России могут инициировать процедуру по исключению из Совета Европы из-за дела Алексея Навального.Тем не менее, считает Толстой, за этим ничего не последует, потому что Россия добровольно присоединилась ко всем конвенциям, за соблюдением которых следит Европейский суд по правам человека.Парламентарий отметил, что в Совете Европы довольно много стран, которые не исполняют решения ЕСПЧ или исполняют их не полностью. Однако не в юрисдикции ЕСПЧ принимать решение о виновности или невиновности того или иного фигуранта национального правосудия, подчеркнул он.Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу о хищении у компании "Ив Роше" реальным — тремя с половиной годами колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, заявившая, что за последние три года Навальный не раз нарушал условия испытательного срока: без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции, а также получал многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального. При это он сослался на правило 39 Регламента о применении обеспечительных мер — они обязательны для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.Глава российского Минюста Константин Чуйненко назвал это требование необоснованным, а также явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210212/samostoyatelnost-1597183058.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, решение еспч по делу тимошенко, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, совет европы, в мире