Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210218/dzerzhinskiy-1598076262.html
Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям
Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя идею возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, предложил установить РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:47
2021-02-18T18:47
религия и мировоззрение
религия
россия
городское хозяйство москвы
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
иван iii
музеон
александр невский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575045530_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_6d59575aab83cd0e3fbbc1a83e8f1c4f.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя идею возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, предложил установить вместо него памятник врачам или учителям.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь."Памятники должны не раскалывать общество, а становиться напоминанием о единстве. Люди воспринимают позитивно памятники, отображающие общие неизменные ценности, такие как уважение к старшим, семья, дети, единство народов, благодарность людям сложных и важный профессий, медикам или учителям", - сказал Крганов РИА Новости.Также он призвал при выборе темы для памятника учитывать реакцию и мнение людей не только в Москве, но и в стране в целом.Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Ранее в Русской православной церкви раскритиковали инициативу писателей. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) предложил поставить в Москве памятник Невскому или Ивану III. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов также предложил установить на Лубянке памятник Ивану III. В Федерации еврейских общин России назвали Дзержинского символом репрессий и предложили установить на площади фонтан как "символ чего-то мирного".Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html
https://ria.ru/20210217/pamyatnik-1597838574.html
россия
москва
дзержинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575045530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cb0c0ce6c8c280c15c14f5af2415ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, городское хозяйство москвы, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, иван iii, музеон, александр невский, московская патриархия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, дзержинский

Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям

18:47 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев Здание Федеральной службы безопасности РФ
 Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя идею возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, предложил установить вместо него памятник врачам или учителям.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь.
"Памятники должны не раскалывать общество, а становиться напоминанием о единстве. Люди воспринимают позитивно памятники, отображающие общие неизменные ценности, такие как уважение к старшим, семья, дети, единство народов, благодарность людям сложных и важный профессий, медикам или учителям", - сказал Крганов РИА Новости.
Также он призвал при выборе темы для памятника учитывать реакцию и мнение людей не только в Москве, но и в стране в целом.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Г. А. Захаров. 1958. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 17:00Религия и мировоззрение
Еврейская община выступила против возвращения памятника Дзержинскому
Ранее в Русской православной церкви раскритиковали инициативу писателей. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) предложил поставить в Москве памятник Невскому или Ивану III. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов также предложил установить на Лубянке памятник Ивану III. В Федерации еврейских общин России назвали Дзержинского символом репрессий и предложили установить на площади фонтан как "символ чего-то мирного".
Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".
Памятник Феликсу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:56Религия и мировоззрение
РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияГородское хозяйство МосквыАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеИван IIIМузеонАлександр НевскийМосковская ПатриархияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваДзержинский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния