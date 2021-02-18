https://ria.ru/20210218/dzerzhinskiy-1598076262.html

Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям

Мусульмане предложили поставить на Лубянке памятник врачам или учителям

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя идею возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, предложил установить РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:47

2021-02-18T18:47

2021-02-18T18:47

религия и мировоззрение

религия

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иван iii

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, комментируя идею возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, предложил установить вместо него памятник врачам или учителям.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь."Памятники должны не раскалывать общество, а становиться напоминанием о единстве. Люди воспринимают позитивно памятники, отображающие общие неизменные ценности, такие как уважение к старшим, семья, дети, единство народов, благодарность людям сложных и важный профессий, медикам или учителям", - сказал Крганов РИА Новости.Также он призвал при выборе темы для памятника учитывать реакцию и мнение людей не только в Москве, но и в стране в целом.Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Ранее в Русской православной церкви раскритиковали инициативу писателей. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) предложил поставить в Москве памятник Невскому или Ивану III. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов также предложил установить на Лубянке памятник Ивану III. В Федерации еврейских общин России назвали Дзержинского символом репрессий и предложили установить на площади фонтан как "символ чего-то мирного".Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210218/pamyatnik-1598052906.html

https://ria.ru/20210217/pamyatnik-1597838574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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