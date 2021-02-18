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Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов
Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов
Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:57
2021-02-18T14:57
пабло асель
пабло иглесиас
педро санчес
podemos
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мадрид (город)
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в мире
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив на него ответственность за беспорядки.Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда, также представляющий Народную партию, заявил, что "в правительстве не должны быть те, кто поощряет, поддерживает и защищает поведение такого типа, которые в своих заявлениях выражают свое понимание тем, кто хочет подорвать мирное сосуществование".Ранее Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и лидер коалиции Unidas Podemos, выступая в парламенте, вновь заявил, что в Испании нет "полной демократии" и ему "не кажется нормальным, что (рэпер – ред.) Пабло Асель находится в тюрьме".Официальный представитель парламентской фракции Unidas Podemos в парламенте Пабло Эченике поддержал протесты. "Моя поддержка молодым антифашистам, которые требуют справедливости и свободы выражения на улицах", - написал он в Twitter."Ни одно право нельзя защищать или выражать путем насилия. Это красная линия", - заявила первый вице-премьер правительства Кармен Кальво. Она напомнила политикам об ответственности. "Одно дело говорить, что демократия должна быть требовательной к свободе выражения, другое поощрять ситуации, которые мы вчера видели – раненые, задержанные", заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser, комментируя высказывание Эченике.Арест рэперта Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения, привел к беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Лериде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.
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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде
В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
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пабло асель, пабло иглесиас, педро санчес, podemos, жирона, мадрид (город), испания, в мире

Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов

14:57 18.02.2021
 
© REUTERS / Susana VeraАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© REUTERS / Susana Vera
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив на него ответственность за беспорядки.

"Самое тяжелое в этом, что в Испании есть вице-премьер (Иглесиас – ред.), который ставит под вопрос испанскую демократию и который всегда стоит за всеми этими вандальными движениями… Я прошу председателя правительства, чтобы Пабло Иглесиас был вне государственных институтов, чтобы он немедленно отправил его в отставку", - заявила председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

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Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда, также представляющий Народную партию, заявил, что "в правительстве не должны быть те, кто поощряет, поддерживает и защищает поведение такого типа, которые в своих заявлениях выражают свое понимание тем, кто хочет подорвать мирное сосуществование".
Ранее Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и лидер коалиции Unidas Podemos, выступая в парламенте, вновь заявил, что в Испании нет "полной демократии" и ему "не кажется нормальным, что (рэпер – ред.) Пабло Асель находится в тюрьме".
Официальный представитель парламентской фракции Unidas Podemos в парламенте Пабло Эченике поддержал протесты. "Моя поддержка молодым антифашистам, которые требуют справедливости и свободы выражения на улицах", - написал он в Twitter.
"Ни одно право нельзя защищать или выражать путем насилия. Это красная линия", - заявила первый вице-премьер правительства Кармен Кальво. Она напомнила политикам об ответственности. "Одно дело говорить, что демократия должна быть требовательной к свободе выражения, другое поощрять ситуации, которые мы вчера видели – раненые, задержанные", заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser, комментируя высказывание Эченике.
Арест рэперта Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения, привел к беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Лериде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.
 
Пабло АсельПабло ИглесиасПедро СанчесPodemosЖиронаМадрид (город)ИспанияВ мире
 
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