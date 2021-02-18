https://ria.ru/20210218/besporyadki-1598025306.html

Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов

Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:57

2021-02-18T14:57

2021-02-18T14:57

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в мире

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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив на него ответственность за беспорядки.Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда, также представляющий Народную партию, заявил, что "в правительстве не должны быть те, кто поощряет, поддерживает и защищает поведение такого типа, которые в своих заявлениях выражают свое понимание тем, кто хочет подорвать мирное сосуществование".Ранее Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и лидер коалиции Unidas Podemos, выступая в парламенте, вновь заявил, что в Испании нет "полной демократии" и ему "не кажется нормальным, что (рэпер – ред.) Пабло Асель находится в тюрьме".Официальный представитель парламентской фракции Unidas Podemos в парламенте Пабло Эченике поддержал протесты. "Моя поддержка молодым антифашистам, которые требуют справедливости и свободы выражения на улицах", - написал он в Twitter."Ни одно право нельзя защищать или выражать путем насилия. Это красная линия", - заявила первый вице-премьер правительства Кармен Кальво. Она напомнила политикам об ответственности. "Одно дело говорить, что демократия должна быть требовательной к свободе выражения, другое поощрять ситуации, которые мы вчера видели – раненые, задержанные", заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser, комментируя высказывание Эченике.Арест рэперта Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения, привел к беспорядкам в Испании, в том числе в Мадриде, Барселоне, Жироне, Лериде, Гранаде. Задержаны несколько десятков человек, десятки ранены.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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Полиция дубинками разгоняет протестующих в Мадриде В Мадриде и трех десятках других городов Испании снова акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма. 2021-02-18T14:57 true PT0M35S

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пабло асель, пабло иглесиас, педро санчес, podemos, жирона, мадрид (город), испания, в мире