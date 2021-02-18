Мэр Мадрида потребовал отставки вице-премьера Иглесиаса из-за протестов
МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Глава правительства сообщества Мадрид и мэр Мадрида потребовали от премьера Испании Педро Санчеса отправить в отставку вице-премьера Пабло Иглесиаса, возложив на него ответственность за беспорядки.
"Самое тяжелое в этом, что в Испании есть вице-премьер (Иглесиас – ред.), который ставит под вопрос испанскую демократию и который всегда стоит за всеми этими вандальными движениями… Я прошу председателя правительства, чтобы Пабло Иглесиас был вне государственных институтов, чтобы он немедленно отправил его в отставку", - заявила председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес-Альмейда, также представляющий Народную партию, заявил, что "в правительстве не должны быть те, кто поощряет, поддерживает и защищает поведение такого типа, которые в своих заявлениях выражают свое понимание тем, кто хочет подорвать мирное сосуществование".
Ранее Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и лидер коалиции Unidas Podemos, выступая в парламенте, вновь заявил, что в Испании нет "полной демократии" и ему "не кажется нормальным, что (рэпер – ред.) Пабло Асель находится в тюрьме".
Официальный представитель парламентской фракции Unidas Podemos в парламенте Пабло Эченике поддержал протесты. "Моя поддержка молодым антифашистам, которые требуют справедливости и свободы выражения на улицах", - написал он в Twitter.
"Ни одно право нельзя защищать или выражать путем насилия. Это красная линия", - заявила первый вице-премьер правительства Кармен Кальво. Она напомнила политикам об ответственности. "Одно дело говорить, что демократия должна быть требовательной к свободе выражения, другое поощрять ситуации, которые мы вчера видели – раненые, задержанные", заявила Кальво в интервью радиостанции Cadena Ser, комментируя высказывание Эченике.