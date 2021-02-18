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На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек
На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек
При беспорядках в ряде испанских городов задержали несколько десятков человек. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:19
2021-02-18T09:26
жирона
хавьер бардем
барселона (город)
педро альмодовар
сша
испания
мадрид
в мире
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. При беспорядках в ряде испанских городов задержали несколько десятков человек.В частности, в Каталонии, где беспорядки произошли в ряде городов, в том числе в Барселоне, задержаны 29 человек, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.По данным газеты País, в Мадриде задержаны 14 человек, пострадали как минимум пять полицейских. В испанской столице также есть пострадавшие среди протестующих, сообщает корреспондент РИА Новости, находившаяся на месте событий.В Каталонии - Барселоне и Лериде - пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи в Twitter, в основном ранения легкие, один человек получил травмы средней степени тяжести, два человека доставлены в больницы.В ряде испанских городов в среду продолжились акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма.Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах страны. Накануне они также закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.Дело АселяВ 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма выдвинули Аселю из-за упоминания в его текстах организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в Евросоюзе и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597745580.html
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
жирона
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жирона, хавьер бардем, барселона (город), педро альмодовар, сша, испания, мадрид, в мире

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек

01:19 18.02.2021 (обновлено: 09:26 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Изабель Инфантес
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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. При беспорядках в ряде испанских городов задержали несколько десятков человек.
В частности, в Каталонии, где беспорядки произошли в ряде городов, в том числе в Барселоне, задержаны 29 человек, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.
По данным газеты País, в Мадриде задержаны 14 человек, пострадали как минимум пять полицейских. В испанской столице также есть пострадавшие среди протестующих, сообщает корреспондент РИА Новости, находившаяся на месте событий.
В Каталонии - Барселоне и Лериде - пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи в Twitter, в основном ранения легкие, один человек получил травмы средней степени тяжести, два человека доставлены в больницы.
В ряде испанских городов в среду продолжились акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма.
Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах страны. Накануне они также закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.
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Дело Аселя

В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма выдвинули Аселю из-за упоминания в его текстах организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в Евросоюзе и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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ЖиронаХавьер БардемБарселона (город)Педро АльмодоварСШАИспанияМадридВ мире
 
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