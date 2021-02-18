https://ria.ru/20210218/besporyadki-1597935805.html

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек

При беспорядках в ряде испанских городов задержали несколько десятков человек. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T01:19

2021-02-18T01:19

2021-02-18T09:26

жирона

хавьер бардем

барселона (город)

педро альмодовар

сша

испания

мадрид

в мире

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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. При беспорядках в ряде испанских городов задержали несколько десятков человек.В частности, в Каталонии, где беспорядки произошли в ряде городов, в том числе в Барселоне, задержаны 29 человек, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.По данным газеты País, в Мадриде задержаны 14 человек, пострадали как минимум пять полицейских. В испанской столице также есть пострадавшие среди протестующих, сообщает корреспондент РИА Новости, находившаяся на месте событий.В Каталонии - Барселоне и Лериде - пострадали восемь человек, сообщает служба скорой помощи в Twitter, в основном ранения легкие, один человек получил травмы средней степени тяжести, два человека доставлены в больницы.В ряде испанских городов в среду продолжились акции протеста в защиту рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление левого радикального терроризма.Митинги в поддержку Аселя проходят и в других городах страны. Накануне они также закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродовали фасад полицейского участка.Дело АселяВ 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма выдвинули Аселю из-за упоминания в его текстах организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в Евросоюзе и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпера приговорили девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597745580.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

жирона

барселона (город)

сша

испания

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жирона, хавьер бардем, барселона (город), педро альмодовар, сша, испания, мадрид, в мире