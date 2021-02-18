Разработчик "Ангары" рассказал о перспективах ее использования
10:06 18.02.2021 (обновлено: 11:09 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" может быть использована для парного выведения спутников и отправки пилотируемых миссий к Луне, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.
"Сейчас для "Ангары-А5В" появилась новая задача - лунная программа. Кроме парного выведения автоматических космических аппаратов, мы теперь можем поучаствовать в запуске "Орленка" к Луне. Кроме того, если у России появится ракета с грузоподъемностью 37-38 тонн на низкую орбиту, то возникает возможность создания тяжёлых аппаратов для решения специальных задач", - сказал он.
Кузнецов не уточнил, об аппаратах какого назначения идет речь.
Также, по его словам, "Ангара-А5В" может использоваться для запусков межпланетных зондов.
Говоря о возможности запуска на одной ракете сразу двух спутников, Кузнецов уточнил, что это один из способов снижения стоимости запусков на "Ангаре". В настоящее время парные запуски спутников осуществляются на российских ракетах "Протон-М", европейских носителях Ariane 5, американская ракета Falcon 9.
Ранее сообщалось, что создание сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью на низкую орбиту 100 тонн и более приостановлено, а вместо нее на первом этапе российская пилотируемая лунная программа будет использовать ракеты семейства "Ангара". В связи с ограничением массы, выводимой ракетами "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", по сравнению со сверхтяжелой ракетой, возникла необходимость создания облегченной версии космического корабля "Орел", которая получила название "Орленок". После этого ракеты семейства "Ангара" могут использоваться в лунной программе.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".