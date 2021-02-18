https://ria.ru/20210218/angara-a5-1597860716.html

Центр Хруничева: пуск "Ангары-А5" привлек коммерческих заказчиков

Центр Хруничева: пуск "Ангары-А5" привлек коммерческих заказчиков

14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк был проведен второй пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Он прошел успешно – макет космического аппарата был... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:00

2021-02-18T11:00

2021-02-18T11:23

протон-м

испытательный пуск ракеты-носителя "ангары-а5"

плесецк (космодром)

международная космическая станция (мкс)

ангара (ракета)

дмитрий рогозин

гкнпц имени м. в. хруничева

интервью

интервью - авторы

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14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк был проведен второй пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Он прошел успешно – макет космического аппарата был выведен на орбиту высотой более 36 тысяч километров над Землей. Проведенный пуск подтвердил технические возможности ракеты, которая в предыдущий раз поднялась в небо шесть лет назад. Почему два пуска разделял такой длительный срок? Почему с помощью "Ангары" еще не запускали спутники? Есть ли коммерческие заказы на ракету? Все, что касается ракет семейства "Ангара", – их прошлого, настоящего и будущего, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказали генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко и генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.– Поздравляю вас с успешным пуском второй тяжелой "Ангары-А5". Если к первой ракете в 2014 году были замечания по грузоподъемности, то в этот раз пуск прошел без проблем?Варочко: Вокруг подготовки к пуску было много разговоров о том, штатно или нет он прошел, в срок или не в срок состоялся, были ли какие-то замечания. Я хочу ответственно заявить: подготовка к пуску проходила штатно, в соответствии с утвержденной программой и в соответствии с утвержденным госкомиссией днем пуска. Сам пуск ракеты-носителя также прошел штатно и по срокам, и по циклограмме полета. Да, в процессе подготовки возникли замечания, связанные с наземным комплексом, два замечания было получено по самой ракете, но их устранили. Возникло замечание к датчику – его заменили и продолжили подготовку к пуску. В итоге по результатам пуска мы целевую задачу, которую ставили перед собой, выполнили.Кузнецов: Хотелось бы напомнить, что пуск был испытательным. Всего программой летных испытаний планируется проведение шести пусков, осталось выполнить еще четыре. Эти пуски предназначены для поиска и устранения замечаний и неувязок, которые возникают при использовании систем разработки разных организаций: стартового комплекса, технического комплекса, ракеты-носителя. Все выявленные перед пуском замечания были своевременно устранены.Если говорить о задачах, которые ставились непосредственно перед ракетой-носителем "Ангара-А5", то в первую очередь пуск проводился для подтверждения энергомассовых характеристик носителя, возможности выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью. Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично.– Целевой задачей было вывести на геостационарную орбиту (высотой около 36 тысяч километров над Землей, используется в первую очередь для размещения телекоммуникационных аппаратов) 2,4 тонны груза. Эта задача выполнена?Кузнецов: Во время проведенного пуска мы вывели на геостационарную орбиту порядка 2 тонн 420 килограммов, но наши расчеты по остаткам компонентов топлива показывают, что мы можем выводить на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк на геостационарную орбиту нагрузки больше расчетных – массой свыше 2,5 тонны.– Не могу не задать вопрос: почему такой длительный перерыв между пуском 2014 года и пуском 2020 года?Варочко: Вы не первый, кто задает этот вопрос. Напомню, что в 2014 году никто не планировал пуск второй летной машины. Ракета была заказана только в 2016 году. Это тысячи технологических процессов, которые должны быть настроены и сданы комиссии, поэтому считаю, что второй пуск осуществили в крайне рекордные сроки. Цикл изготовления "Ангары-А5" – 27 месяцев. Мы смогли добиться серьезного сокращения сроков. Стоит задача максимально снизить трудоемкость, тем самым снизить общую стоимость изготовления ракеты и повысить ее конкурентоспособность на коммерческом рынке.– Сейчас какие основные проблемы с производством вы бы могли назвать?Варочко: Параллельно с изготовлением ракет на производственном объединении "Полет" в Омске ведется колоссальная стройка и техническое перевооружение производства. В одном цехе идет сборка ракеты, в другом роется котлован. Мы заранее произвели панели для сборки баков первой серийной "Ангары" для Минобороны, поскольку в апреле выключили станок, а цех передали строителям под установку кровли. И только 1 сентября мы снова расконсервировали станок.Нам до 2023 года необходимо в Омске создать штамповочное, механическое производство, чтобы не возить ракетную технику в Москву. Если мы составные части 2-й тяжелой ракеты, которую запустили в декабре, катали несколько раз из Омска в Москву и обратно, то в 2022 году мы должны получить полный цикл сборки и испытаний универсальных ракетных модулей "Ангары" в Омске.– Прямо как в условиях войны работаете.Варочко: Можно сравнить со Сталинградом, когда все перекопано. Проведена колоссальная работа. Таких капитальных вложений не было за всю историю Центра Хруничева. Мы создаем производство ракет в Омске на ближайшие 50 лет.– То есть "Ангара" будет летать ближайшие 50 лет?Варочко: По общему сроку эксплуатации она должна пережить "Протон" (летает с 1965 года – ред.).– С 2023 года вся сборка и испытания ракет будут проводиться уже в Омске?Варочко: Да. Мы создаем в Омске контрольно-испытательную станцию, и уже первая ракета "Ангара-А5" для пуска с космодрома Восточный пройдет все испытания на ПО "Полет" без транспортировки в Москву. Все серийные машины, которые заказало Минобороны, тоже будут произведены на омской площадке начиная с 2022 по 2024 год. Это четыре ракеты "Ангара-А5". Дальше мы омскую площадку дооснащаем для производства модернизированных ракет "Ангара-А5М" и приступаем к их производству.– В конце прошлого года вы посещали омскую площадку и заявили, что она будет выпускать четыре-шесть ракет в год. Это расходится с более ранним утверждением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что предприятие выйдет на производство восьми тяжелых ракет "Ангара". Так какая все же цифра?Варочко: В 2023 году планируется завершить в Омске строительство второй контрольно-испытательной станции для того, чтобы с 2024 года предприятие было готово к выпуску восьми тяжелых и двух легких ракет. Все технологические процессы на производстве настроены на обеспечение выпуска именно такого количества универсальных ракетных модулей – 42 штуки.– Тогда какая судьба ждет московскую площадку Центра Хруничева?Варочко: Здесь будет выпускаться третья ступень для тяжелой ракеты и агрегатный модуль для легкой "Ангары". Кроме того, в Москве будут производиться разгонные блоки "Бриз-М" и развиваться водородные технологии – водородная ступень и кислородно-водородный разгонный блок КВТК.– Давайте перейдем к перспективам. В наступившем году планируется как минимум один пуск тяжелой "Ангары" и один пуск легкой. Обозначены какие-то сроки?Варочко: В программе на этот год заложено два пуска с возможностью проведения третьего. Пуски планируются во втором полугодии 2021 года как для тяжелой ракеты, так и для легкой ракеты. Но надо понимать, что каждый пуск имеет целевую задачу. Он проводится не по прихоти, а из расчетов готовности космических аппаратов и необходимости в них со стороны Минобороны.– Сообщалось, что в третьем пуске тяжелой "Ангары-А5" будет использоваться разгонный блок "Персей", но опять же не с настоящим космическим аппаратом, а макетом.Варочко: Со стороны министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями.– Есть понимание, какой аппарат будет запущен на "Ангаре-А5" в 2021 году?Варочко: Пока нет. – А на легкую ракету нагрузка есть?Варочко: На нее со стороны Минобороны нагрузка имеется.– В какие сроки планируется проведение первого коммерческого запуска с использованием легкой "Ангары"? Изначально пуск с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 планировался в 2020 году, затем ушел на 2021 год.Варочко: С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Пандемия повлияла на сроки изготовления космического аппарата, и в настоящий момент идут переговоры относительно уточнения пускового периода.– С 1 января 2023 года в отношении российских пусковых услуг вводятся новые санкции. Спутниковым операторам из любой страны мира, которые собираются предоставлять какие-либо услуги (метеосводки, связь, космические снимки) Пентагону, в том числе его военным за рубежом, нельзя будет использовать российские ракеты. Нет ли опасений, что эти санкции полностью вытеснят Россию с рынка?Варочко: Как только у "Ангары" появится достойная летная история, как только она докажет свою надежность и заложенные при проектировании технические характеристики, у нее появятся коммерческие заказчики. Я в этом убежден. Это показал недавний пуск "Ангары-А5". Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать.– Это приятно слышать. Ответьте на такой вопрос: ранее в рамках летных испытаний планировалось проведение десяти пусков тяжелой ракеты, а сейчас осталось шесть. Почему сокращена программа?Варочко: Объем проведенной наземной отработки, использование современных технологий моделирования позволили уже с первых пусков добиться безаварийного функционирования ракеты-носителя и, как следствие, позволили сократить число испытательных пусков.– После летных испытаний начнутся серийные пуски "Ангары". Сейчас существует контракт с Минобороны на четыре серийные ракеты "Ангара-А5". Когда ждать следующих заказов?Варочко: С Минобороны мы ведем переговоры о дальнейших заказах уже ракет версии "Ангара-А5М". По линии госкорпорации "Роскосмос" мы смотрим на перспективу заказа ракет для отработки пилотируемого корабля "Орел". Пока с госкорпорацией имеется контракт только на одну "Ангару-А5" и две модернизированные машины для обеспечения первых стартов с Восточного.– То есть дальше пойдет производство модернизированной ракеты? Расскажите, что это будет за носитель? Чем "Ангара-А5М" будет отличаться от базовой версии?Кузнецов: Мы планируем, что к поставкам модернизированной машины будем готовы с 2024 года. Сразу скажу, что ничего не мешает нашим заказчикам продолжать заказывать "Ангару-А5", а не "Ангару-А5М", если возникнет такая потребность. Теперь об отличиях. РН "Ангара-А5М" оснащена двигателями первой и второй ступени с повышенной тягой. Изначально увеличение тяги двигателей не было самоцелью. Мы смотрели, как можно расширить возможности ракеты и применять ее для пилотируемых пусков, где более жесткие требования по надежности работы двигателей. В российских нормативных документах указано, что для выведения человека на орбиту двигатели ракеты должны работать в щадящем режиме. Но как известно, на первой ступени "Ангары-А5" у нас используется напряженный по своим характеристикам двигатель. В этой связи было принято решение изменить конструкцию камеры сгорания. В итоге двигатель у нас работает в том же режиме, но выдает большую тягу. Для пилотируемых запусков двигатель будет работать в дефорсированном режиме, то есть ниже своих номинальных характеристик, но с большей надежностью. А при введении автоматических аппаратов форсированный двигатель позволит повысить грузоподъемность ракеты.Кроме того, за счет перехода на использование нового производственного оборудования нам удалось существенно снизить массу ракеты. Наложение двух направлений – снижение массы и повышение тяги двигателей приведет к тому, что "Ангара-А5М" сможет выводить на низкую околоземную орбиту с космодрома Восточный более 27 тонн полезной нагрузки, тогда как "Ангара-А5" – более 24 тонн. Три тонны – это большой прирост.– Для пилотируемых запусков будет своя модификация ракеты – "Ангара-А5П". Помимо системы аварийного спасения корабля "Орел" и пониженной тяги двигателя, она чем-то еще будет отличаться от "Ангары-А5М"?Кузнецов: Системой аварийного спасения оснащается корабль, а ракета оснащается системой аварийной защиты. Эта система позволяет за срок меньше 5 миллисекунд распознать потенциально нештатную ситуацию в двигателях и выдать команду на клапаны, которые перекроют подачу топлива и переведут двигатель в безопасное состояние за время не более 20 миллисекунд. Если время реагирования будет больше, то разовьется нештатная ситуация, что может привести к необратимым катастрофическим последствиям. В "Ангаре-А5М" для пилотируемых пусков каждый универсальный ракетный модуль будет оснащен такой системой.Помимо того, из-за особенностей траектории выведения человека, чтобы избежать сильных перегрузок и обеспечить работу с системой аварийной защиты, будут внесены изменения в систему управления ракеты "Ангара-А5М". А так эти носители близки по конструкции, и думаю, что "Ангара-А5М" и "Ангара-А5П" унифицированы на 95%, поэтому мы планируем выпускать одну модификацию, которая сможет выполнять все задачи.Основная работа по адаптации ракеты к кораблю "Орел" будет завершена за полтора года до передачи носителя на космодром. Но заключительным этапом адаптации станет установка космической головной части с кораблем на носитель непосредственно перед пуском в конце 2023 года.Варочко: Чтобы ни у кого не возникало путаницы в терминологии, я поясню, что ракета будет выпускаться в двух вариантах – "Ангара-А5" и "Ангара-А5М". Вторая – с возможностью использования ее в пилотируемом варианте. Никаких других версий до создания водородной "Ангары-А5В" не будет. Просто в обычном варианте двигатель "Ангары-А5М" будет работать в номинальном режиме, а для пилотируемых пусков в дефорсированном.– А к облегченному кораблю "Орленок" будете проводить адаптацию?Кузнецов: Это мы уже забегаем в более отдаленное будущее, когда говорим про российскую лунную пилотируемую программу. Для реализации первого этапа программы действительно смотрят на использование "Ангары", но окончательное решение еще не утверждено, хотя и прошло всестороннее рассмотрение. – Давайте поговорим о стоимости "Ангары". Есть ли уверенность, что удастся довести стоимость серийной ракеты до параметров "Протона-М"?Варочко: Сейчас цена "Протона-М" составляет порядка 2,5 миллиарда рублей, это минимальная стоимость производства с учетом комплектующих. По "Ангаре" мы к этому показателю стремимся.Пока же в документах, подписанных, отмечу, еще в 1993 году, цена изготовления указана в 3,8 миллиарда рублей. Сегодня 2021 год, а цена остается прежней. При этом некоторые субподрядчики подняли цены на комплектующие в 2-3 раза, поэтому перед нами стоит задача максимально снизить стоимость машины. Этот вопрос нужно решать всей кооперацией. Когда мы снизим цену до конкурентоспособной, нам не придется думать над вопросом, а будут ли у ракеты заказчики? Они будут.– Как вы оцениваете перспективы "Ангары" на коммерческом рынке?Кузнецов: Если говорить про рынок, то у "Ангары" более гибкая система ценообразования за счет ее модульности. "Ангара-1.2", "Ангара-А3", если мы ее сможем продвинуть на рынок, "Ангара-А5" и впоследствии "Ангара-А5М" смогут выводить спутники на все востребованные орбиты, и для каждого спутника можно предложить оптимальный носитель. И таким образом, в зависимости от текущей ситуации мы сможем решать те или иные задачи.Пятнадцать лет назад все аналитические отчеты говорили, что количество тяжелых спутников будет расти, а значит, будут расти и потребности в тяжелых носителях. Но если мы посмотрим на реальность, то сейчас создаются глобальные группировки из легких спутников. И если бы "Ангара" была заточена только под запуски на геостационарную орбиту, мы бы ничего не могли предложить рынку. А так мы запустили тяжелую "Ангару", и к нам сразу же пришли заказывать легкую. Сейчас большой спрос на легкие ракеты, и в перспективе он будет только расти, потому что многоспутниковые группировки потребуют как развертывания с помощью тяжелых носителей, так и поддержания с помощью единичных запусков на легких ракетах. Поэтому, на мой взгляд, на рынке "Ангара" за счет своей универсальности смотрится предпочтительнее "Протона".– По перспективной ракете повышенной грузоподъемности с водородной третьей ступенью "Ангара-А5В" как продвигается работа?Кузнецов: При работах по "Ангаре-А5В" мы смотрели на рынок запуска парных аппаратов. Это не очень востребованная ниша, но тем не менее она есть, и такой метод запуска – это один из способов снижения стоимости выведения. Заключен контракт с Роскосмосом на эскизный проект носителя. Весной результаты работы будут представлены госкорпорации.Сейчас для "Ангары-А5В" появилась новая задача – лунная программа. Кроме парного выведения автоматических космических аппаратов, мы теперь можем поучаствовать в запуске "Орленка" к Луне. Кроме того, если у России появится ракета с грузоподъемностью 37-38 тонн на низкую орбиту, то возникает возможность создания тяжелых аппаратов для решения специальных задач. – Как полагаете, "Ангара-А5В" будет востребована на рынке или это будут единичные пуски?Кузнецов: Если делать ракету для одной какой-то программы, то, конечно, это будут единичные пуски. Почему проект сверхтяжелой ракеты подвергается критике, потому что он рассчитан на реализацию лунной пилотируемой программы, а космических аппаратов массой в сотню тонн просто нет. У "Ангары-А5В" ситуация обстоит лучше. Парные запуски космических аппаратов, запуски межпланетных зондов, использование в рамках лунной программы по многопусковой схеме. – Как будет реализована многопусковая схема с соответственно несколькими пусками "Ангары-А5В", если у нас всего будет две стартовых площадки под "Ангару" – Плесецк и Восточный, а под "Ангару-А5В" стартовая площадка только на Восточном?Кузнецов: Предварительной программой предусмотрен промежуток между пусками. Экипаж лунной экспедиции будет ожидать сборки лунного перелетного комплекса, находясь на Международной космической станции или российской национальной орбитальной станции. Это будет пересадочный узел по дороге к Луне.– В демонстрационном зале Центра Хруничева представлена в виде макетов вся линейка ракет семейства "Ангара", в том числе средняя "Ангара-А3", которая пока не нашла своего применения в российской космической программе. Можно ли ожидать реанимации проекта?Варочко: Всему свое время. Ракета будет.– Также в демозале представлен макет ракеты "Байкал" – многоразового крылатого ускорителя для носителей "Ангары", который после полета должен был по-самолетному возвращаться на Землю. Проект был закрыт много лет назад, но сейчас ведется создание аналогичного проекта – ракеты "Крыло-СВ". Помимо того, предлагался вариант "Ангары" с ракетно-динамической посадкой, как Falcon-9 Илона Маска. Можно ли рассчитывать, что в перспективе вы вернетесь к идее возвращения модулей "Ангары"? Кузнецов: Если мы говорим про крылатый блок "Байкал" или "Крыло-СВ", то мы с научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, который является головным по этой теме, контактировали, готовили для них материалы, сравнили различные схемы возвращения универсальных ракетных модулей. Возможно реализовать и схему, как у Маска, и возвращение блоков по-самолетному. Мне лично нравится схема ракетно-динамической посадки. Вариант со спасением блоков мы проработаем в рамках эскизного проектирования "Ангары-А5В". Но экономика проекта пока, к сожалению, не явная. Есть оппоненты, которые считают, что схема возвращения нижних ступеней экономически не выгодна, и что даже Маск работает себе в убыток, а стоимость возвращения ступеней у него превышает стоимость изготовления новых. У меня нет точных данных по SpaceX, поэтому я комментировать эти заявления не буду. По "Ангаре" мы подобные расчеты делали, небольшая экономия есть, но если факторы сложатся негативно, то многоразовость может привести к убыткам, то есть если по технике вопросов нет, то экономическая часть еще требует проработки.– Когда в Роскосмос будет представлено видение проекта по возвращению блоков "Ангары", и где их планируется сажать?Варочко: Мы видим несколько вариантов возвращения блоков: возвращать к месту старта или сажать дальше по трассе полета. Второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет снизить требования по остаткам топлива. Для посадки требуется создать посадочную площадку на побережье Татарского пролива. Далее необходимо решить, как перевозить ракету с места посадки на космодром. Разобрать на блоки, погрузить в контейнеры, загрузить на баржу либо в железнодорожный состав. Маск сажает свои ракеты на морскую платформу, и у него экономия, как он говорит, не больше 25 процентов, при том что у него вся инфраструктура уже готова. Если нам создавать инфраструктуру посадки, обслуживания и возвращения блоков на космодром, то все расходы необходимо закладывать в стоимость пусковых услуг, поэтому нужно посчитать, ради какой будущей прибыли мы будем деньги выделять. Мы свои проработки ЦНИИмаш показывали. Пока существенного рывка с точки зрения экономии стоимости пуска достичь не удалось.

https://ria.ru/20210206/zapusk-1596346628.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/raketa-1592873498.html

https://ria.ru/20210122/luna-1594096836.html

https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html

https://ria.ru/20201217/orel-1589600336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/raketa-1592904582.html

https://ria.ru/20210102/zapuski-1591794749.html

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