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Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T03:09
2021-02-18T03:12
россия
москва
восточный
алексей варочко
сергей кузнецов (архитектор)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.Варочко не уточнил, что это за заказчики.В свою очередь генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов сообщил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты "Ангара-1.2". "Мы запустили тяжелую "Ангару", и к нам сразу же пришли заказывать легкую", - отметил он.На сегодняшний день помимо ракет для летных испытаний ракетного комплекса "Ангара" заказано производство четырех тяжелых ракет для Минобороны, трех тяжелых ракет для первого пуска с космодрома Восточный по линии "Роскосмоса". Одна ракета легкого класса "Ангара-1.2" заказана южнокорейским коммерческим заказчиком в 2016 году.
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россия, москва, восточный, алексей варочко, сергей кузнецов (архитектор), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"

03:09 18.02.2021 (обновлено: 03:12 18.02.2021)
 
© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.
"Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска (14 декабря 2020 года – ред.) на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать", - сказал он.
Варочко не уточнил, что это за заказчики.
В свою очередь генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов сообщил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты "Ангара-1.2". "Мы запустили тяжелую "Ангару", и к нам сразу же пришли заказывать легкую", - отметил он.
На сегодняшний день помимо ракет для летных испытаний ракетного комплекса "Ангара" заказано производство четырех тяжелых ракет для Минобороны, трех тяжелых ракет для первого пуска с космодрома Восточный по линии "Роскосмоса". Одна ракета легкого класса "Ангара-1.2" заказана южнокорейским коммерческим заказчиком в 2016 году.
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РоссияМосквавосточныйАлексей ВарочкоСергей Кузнецов (архитектор)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
 
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