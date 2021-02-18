https://ria.ru/20210218/angara-1597937571.html
Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T03:09
2021-02-18T03:09
2021-02-18T03:12
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восточный
алексей варочко
сергей кузнецов (архитектор)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первые коммерческие заказчики обратились в Центр Хруничева, чтобы обсудить возможность проведения пусков на ракете "Ангара", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.Варочко не уточнил, что это за заказчики.В свою очередь генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов сообщил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты "Ангара-1.2". "Мы запустили тяжелую "Ангару", и к нам сразу же пришли заказывать легкую", - отметил он.На сегодняшний день помимо ракет для летных испытаний ракетного комплекса "Ангара" заказано производство четырех тяжелых ракет для Минобороны, трех тяжелых ракет для первого пуска с космодрома Восточный по линии "Роскосмоса". Одна ракета легкого класса "Ангара-1.2" заказана южнокорейским коммерческим заказчиком в 2016 году.
https://ria.ru/20210206/zapusk-1596346628.html
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россия, москва, восточный, алексей варочко, сергей кузнецов (архитектор), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос