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Шоубиз
https://ria.ru/20210217/zhena-1597843904.html
Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Ли Соль Чжу, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Вместе с мужем она посетила музыкальное представление, посвященное... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T15:03
2021-02-18T00:43
стиль жизни
новости культуры
ли соль чжу
ким чен ын
ким чен ир
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ли Соль Чжу, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Вместе с мужем она посетила музыкальное представление, посвященное годовщине Ким Чен Ира — бывшего лидера страны и отца Ким Чен Ына, передает агентство Bloomberg. По информации KCNA, фотографии пары позже были размещены на первой полосе крупнейшей газеты Северной Кореи "Rodong Sinmun".Ли Соль Чжу "потеряли" в январе прошлого года, когда бывшая певица перестала появляться в кадре официальной северокорейской хроники. Последний раз она сопровождала мужа на праздничном представлении музыкального театра "Самчжиён" по случаю Лунного Нового года. С тех пор глава Северной Кореи не раз появлялся на публике, но без супруги. Ранее депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ли Соль Чжу, возможно, ухаживает за лежачей тетей или же занимается детьми (их, по сообщениям ряда СМИ, у пары трое). В числе возможных причин исчезновения жены Ким Чен Ына также называли пандемию коронавируса. В целях безопасности она избегала публичных выступлений. Как передавало агентство Рёнхап, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году. Но стало известно об этом только в 2012-м году.
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стиль жизни, новости культуры, ли соль чжу, ким чен ын, ким чен ир, кндр (северная корея), знаменитости

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

15:03 17.02.2021 (обновлено: 00:43 18.02.2021)
 
© REUTERS / KCNAКим Чен Ын с женой Ли Соль Чжу
Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / KCNA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ли Соль Чжу, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Вместе с мужем она посетила музыкальное представление, посвященное годовщине Ким Чен Ира — бывшего лидера страны и отца Ким Чен Ына, передает агентство Bloomberg.

"Когда Генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой Ли Соль Джу под приветственную музыку, все зрители радостно воскликнули "Ура!" — приводит слова KCNA (Центральное телеграфное агентство Кореи) Bloomberg.

По информации KCNA, фотографии пары позже были размещены на первой полосе крупнейшей газеты Северной Кореи "Rodong Sinmun".
Ли Соль Чжу "потеряли" в январе прошлого года, когда бывшая певица перестала появляться в кадре официальной северокорейской хроники. Последний раз она сопровождала мужа на праздничном представлении музыкального театра "Самчжиён" по случаю Лунного Нового года. С тех пор глава Северной Кореи не раз появлялся на публике, но без супруги.
Ранее депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ли Соль Чжу, возможно, ухаживает за лежачей тетей или же занимается детьми (их, по сообщениям ряда СМИ, у пары трое). В числе возможных причин исчезновения жены Ким Чен Ына также называли пандемию коронавируса. В целях безопасности она избегала публичных выступлений.
Как передавало агентство Рёнхап, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году. Но стало известно об этом только в 2012-м году.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.01.2017
8 января 2017, 03:03
Биография Ким Чен ЫнаЛидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года (по другим данным, в 83 или 84 году). Подробнее о биографии внука основоположника доктрины "чучхе" - в справке РИА Новости.

 
ШоубизСтиль жизниНовости культурыЛи Соль ЧжуКим Чен ЫнКим Чен ИрКНДР (Северная Корея)Знаменитости
 
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