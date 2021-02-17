Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
15:03 17.02.2021 (обновлено: 00:43 18.02.2021)
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ли Соль Чжу, жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Вместе с мужем она посетила музыкальное представление, посвященное годовщине Ким Чен Ира — бывшего лидера страны и отца Ким Чен Ына, передает агентство Bloomberg.
"Когда Генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой Ли Соль Джу под приветственную музыку, все зрители радостно воскликнули "Ура!" — приводит слова KCNA (Центральное телеграфное агентство Кореи) Bloomberg.
По информации KCNA, фотографии пары позже были размещены на первой полосе крупнейшей газеты Северной Кореи "Rodong Sinmun".
Ли Соль Чжу "потеряли" в январе прошлого года, когда бывшая певица перестала появляться в кадре официальной северокорейской хроники. Последний раз она сопровождала мужа на праздничном представлении музыкального театра "Самчжиён" по случаю Лунного Нового года. С тех пор глава Северной Кореи не раз появлялся на публике, но без супруги.
Ранее депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ли Соль Чжу, возможно, ухаживает за лежачей тетей или же занимается детьми (их, по сообщениям ряда СМИ, у пары трое). В числе возможных причин исчезновения жены Ким Чен Ына также называли пандемию коронавируса. В целях безопасности она избегала публичных выступлений.
Как передавало агентство Рёнхап, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году. Но стало известно об этом только в 2012-м году.