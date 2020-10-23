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Южнокорейские СМИ "потеряли" жену Ким Чен Ына
Южнокорейские СМИ обратили внимание на отсутствие каких-то вестей о жене лидера КНДР Ким Чен Ына Ри Соль Чжу, которая последний раз появлялась в кадре... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:16
2020-10-23T19:16
ким ё чжон
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Южнокорейские СМИ обратили внимание на отсутствие каких-то вестей о жене лидера КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ына</a> Ри Соль Чжу, которая последний раз появлялась в кадре официальной северокорейской хроники 25 января, называются различные причины ее отсутствия, включая беременность.В декабре 2019 года Ким Чен Ын отправился верхом на белом коне на сакральную для северокорейских лидеров гору Пэктусан. Его сопровождал ряд ближайших советников и жена – Ри Соль Чжу. 25 января она также сопровождала мужа на праздничное представление музыкального театра "Самчжиён" по случаю Лунного Нового года. С тех пор глава Северной Кореи не раз появлялся на публике, выезжал лично руководить работой заводов и проверять ход различных строительных работ. 10 октября в КНДР состоялся даже военный парад в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, а затем прошло и праздничное масштабное выступление гимнастов, но ни на одном из мероприятий Ри Соль Чжу не появилась.Как сообщило южнокорейское агентство <a href="https://www.yna.co.kr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a>, министр объединения РК Ли Ин Ён призвал не спешить с выводами, и напомнил о том, как некоторое время назад СМИ искали "пропавшую" сестру Ким Чен Ына <a href="http://ria.ru/person_Kim_JO_CHzhon/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ё Чжон</a>, которая пару месяцев спустя спокойно появилась на публике.Депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ри Соль Чжу может ухаживать за лежачей тётей или же посвящать свое время обучению детей, учитывая, что "ее дочь находится в возрасте 1-2 класса начальной школы". В числе причин исчезновения жены Ким Чен Ына называют и возможную осторожность в связи с опасностью заболевания коронавирусом.Точно неизвестно о наличии детей у Ким Чен Ына и их количестве. Различные источники говорят о двух, трех и даже четырех отпрысках. Причем слухи о беременности Ри Соль Чжу возникали неоднократно все последние годы, стоило только жене лидера КНДР на несколько месяцев пропасть с экранов и полос газет.По одним источникам, первые два ребенка, предположительно девочки, якобы родились в 2010 и 2013 годах. Другие говорят о рождении первой дочери Ри Соль Чжу в декабре 2012 года. Слухи о второй беременности первой леди КНДР появлялись в 2014 году. В 2019 году южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали о рождении у четы третьего ребенка, пол не уточнялся.Дополнительные расхождения вызваны сомнениями в том, что матерью старшей дочери, рожденной в 2010 году, могла быть Ри Соль Чжу. По словам источников, в это время она выступала в составе оркестра "Ынхасу" и вряд ли смогла бы выходить на сцену, если бы была на позднем сроке беременности. Впрочем, тот факт, что жена главы КНДР и молодая певица из оркестра – один и тот же человек – никогда не был подтвержден. Ее личность, как и многое в КНДР, окутана завесой тайны. Кто-то говорит, что она действительно была певицей и училась в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>. По другим данным, ее отец – преподаватель, а мать – врач, сама девушка закончила университет имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a>. Возраст первой леди также неизвестен, предположения разнятся – 31-35 лет.Американский баскетболист Денни Родман, известный своим близким знакомством с Ким Чен Ыном в 2013 году заявлял, что тот "прекрасный отец" и что он видел его дочь Ким Чжу Э. Вся подобная информация ни разу не подтверждалась официальными источниками.
https://ria.ru/20200103/1563093822.html
https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html
https://ria.ru/20200126/1563881600.html
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ким ё чжон, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Южнокорейские СМИ "потеряли" жену Ким Чен Ына

19:16 23.10.2020
 
© AP Photo / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / KCNA
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СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. Южнокорейские СМИ обратили внимание на отсутствие каких-то вестей о жене лидера КНДР Ким Чен Ына Ри Соль Чжу, которая последний раз появлялась в кадре официальной северокорейской хроники 25 января, называются различные причины ее отсутствия, включая беременность.
В декабре 2019 года Ким Чен Ын отправился верхом на белом коне на сакральную для северокорейских лидеров гору Пэктусан. Его сопровождал ряд ближайших советников и жена – Ри Соль Чжу. 25 января она также сопровождала мужа на праздничное представление музыкального театра "Самчжиён" по случаю Лунного Нового года. С тех пор глава Северной Кореи не раз появлялся на публике, выезжал лично руководить работой заводов и проверять ход различных строительных работ. 10 октября в КНДР состоялся даже военный парад в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, а затем прошло и праздничное масштабное выступление гимнастов, но ни на одном из мероприятий Ри Соль Чжу не появилась.
Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, министр объединения РК Ли Ин Ён призвал не спешить с выводами, и напомнил о том, как некоторое время назад СМИ искали "пропавшую" сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая пару месяцев спустя спокойно появилась на публике.
Депутат партии "Сила Народа" Чон Чжин Сок отметил на заседании в парламенте, что, по слухам, Ри Соль Чжу может ухаживать за лежачей тётей или же посвящать свое время обучению детей, учитывая, что "ее дочь находится в возрасте 1-2 класса начальной школы". В числе причин исчезновения жены Ким Чен Ына называют и возможную осторожность в связи с опасностью заболевания коронавирусом.
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Точно неизвестно о наличии детей у Ким Чен Ына и их количестве. Различные источники говорят о двух, трех и даже четырех отпрысках. Причем слухи о беременности Ри Соль Чжу возникали неоднократно все последние годы, стоило только жене лидера КНДР на несколько месяцев пропасть с экранов и полос газет.
По одним источникам, первые два ребенка, предположительно девочки, якобы родились в 2010 и 2013 годах. Другие говорят о рождении первой дочери Ри Соль Чжу в декабре 2012 года. Слухи о второй беременности первой леди КНДР появлялись в 2014 году. В 2019 году южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали о рождении у четы третьего ребенка, пол не уточнялся.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Дополнительные расхождения вызваны сомнениями в том, что матерью старшей дочери, рожденной в 2010 году, могла быть Ри Соль Чжу. По словам источников, в это время она выступала в составе оркестра "Ынхасу" и вряд ли смогла бы выходить на сцену, если бы была на позднем сроке беременности. Впрочем, тот факт, что жена главы КНДР и молодая певица из оркестра – один и тот же человек – никогда не был подтвержден. Ее личность, как и многое в КНДР, окутана завесой тайны. Кто-то говорит, что она действительно была певицей и училась в Китае. По другим данным, ее отец – преподаватель, а мать – врач, сама девушка закончила университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Возраст первой леди также неизвестен, предположения разнятся – 31-35 лет.
Американский баскетболист Денни Родман, известный своим близким знакомством с Ким Чен Ыном в 2013 году заявлял, что тот "прекрасный отец" и что он видел его дочь Ким Чжу Э. Вся подобная информация ни разу не подтверждалась официальными источниками.
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